بهگزارش خبرنگار میراثآریا، تفاهمنامه همکاری مشترک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و ادارهکل شیلات استان، با هدف رونق بخشی به اقتصاد جوامع محلی با استفاده از ظرفیتهای گردشگری و فعالیتهای شیلاتی و بهرهمندی از قابلیت مزارع شیلاتی برای توسعه توسعه گردشگری شیلاتی، کشاورزی و گردشگری خلاق و فراهمکردن زمینه لازم برای حضور سرمایه گذاران در این عرصه به امضای مدیرانکل دو دستگاه رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان امروز ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در اینباره اظهار کرد: براساس این تفاهمنامه سلسله ارتباطات و همکاریهای مشترکی در حوزههای گردشگری، شیلات شکل خواهد گرفت و اقدامات لازم برای توسعه و گسترش این فعالیت مهم در استان انجام میشود.
محمد جوروند افزود: هدف از این همکاری ایجاد پیوند میان ظرفیتهای گردشگری و شیلاتی و بهرهگیری از توانمندیهای موجود برای رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و تقویت جوامع محلی است.
مدیرکل شیلات خوزستان نیز خاطرنشان کرد: خوزستان با برخورداری از حدود ۲۲۰ کیلومتر نوار ساحلی، رودخانههای متعدد، بنادر و اسکلههای فعال و ظرفیتهای بالقوه آبزیپروری، از قابلیتهای قابلتوجهی برای توسعه گردشگری شیلاتی برخوردار است.
سیدشریف موسوی افزود: در رودخانههای اصلی استان، گونههای مختلف ماهیان بومی رهاسازی میشود و انتظار میرود از این ظرفیتهای ارزشمند در راستای توسعه گردشگری بهرهبرداری شود.
مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به ظرفیتهای شهرستان شوشتر بیان کرد: این شهرستان با برخورداری از ۲ هزار و ۹۹۳ هکتار اراضی آبزیپروری و تولید سالانه بیش از ۲۰ هزار تن آبزیان، یکی از شهرستانهای پیشرو و توسعهیافته استان در حوزه تولید آبزیان به شمار میرود و با توجه به پیشینه و ظرفیتهای موجود، میتواند به یکی از قطبهای گردشگری شیلاتی خوزستان تبدیل شود.
در ادامه این برنامه، از مجموعه آقای پورافشاری واقع در روستای نورعلی شهرستان شوشتر بازدید شد. این مجموعه با فعالیت در حوزههای باغداری، تولید مرکبات، آبزیپروری، تکثیر آبزیان، کشاورزی و دامداری، بهعنوان یکی از ظرفیتهای مناسب برای تلفیق فعالیتهای شیلاتی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
ایجاد امکانات و تمهیدات لازم برای حضور گردشگران اعم از بخشهای رفاهی، اقامتی و پذیرایی در مراکز شیلاتی و در مزارع و مجتمعهای آبزیپروری، تسهیل و شتاببخشی به فرآیند صدور مجوزهای گردشگری و گردشگری کشاورزی در سطح استان، توانمندسازی جوامع محلی، رونقبخشی به اقتصاد روستاهای دارای ظرفیت شیلاتی،برگزاری رویدادهای مرتبط با جایگاه مصرف آبزیان در خوراک و فرهنگ بومی، ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و توسعه بازار محصولات شیلاتی با بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و معرفی صنایعدستی بومی مرتبط از مهمترین محورهای این تفاهمنامه همکاری است.
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