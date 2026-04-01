۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۱

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب

به‌مناسبت فرا رسیدن ۱۲ فروردین مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران، امروز، ۱۲ فروردین‌ماه با حضور امام جمعه، مسئولان و بازدیدکنندگان در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: در این رویداد بیش از یک هزار نفر حضور داشتند و حضار ضمن اهتزاز پرچم، به‌صورت رایگان از مجموعه بازدید کردند.

داوود فرازی با اشاره به اینکه رژه خودرویی نیز از دیگر برنامه‌های مراسم بود، گفت: در طول ایام نوروز تا ۱۲ فروردین‌ماه در حدود ۶ هزار و ۴۳۰ نفر از مجموعه جهانی میراث جهانی بازدید داشته‌اند و این مجموعه یکی از بناهای تاریخی پربازدید آذربایجان غربی در این مدت بوده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011200969
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha