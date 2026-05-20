بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه در نشست با اعضای انجمن دوستداران میراثفرهنگی و فعالان این حوزه که بهمناسبت گرامیداشت هفته میراثفرهنگی در حمام تاریخی اتحادیه ارومیه برگزار شد، با تبریک روز میراثفرهنگی اظهار کرد: انجمن دوستداران میراثفرهنگی یکی از تاثیرگذارترین انجمنها در استان بوده که نظر کارشناسی این انجمن در اجرای پروژههای مرمتی و احیای بناهای تاریخی آذربایجان غربی ارجح است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان از نظر برخورداری از آثار ثبت ملی و جهانی جزو استانهای برتر در کشور است، افزود: اما آنگونه که شایسته این استان بوده این ظرفیت برای جذب گردشگر و تبدیل آذربایجان غربی به قطب گردشگری کشور به طور کامل فعال نشده است.
او با بیان اینکه توسعه موزهها و حرکت به سمت موزهداری نوین از جمله اولویتها برای جذب گردشگر است، ادامه داد: با بهرهبرداری از پروژههای مرمتی و عمرانی در حال اجرا، فضای موزه استان به بیش از ۱۰ هزار مترمربع افزایش پیدا میکند و پیگیریهای لازم برای راهاندازی موزه پرندگان در پردیس دانشگاه ارومیه انجام خواهد شد همچنین تجهیز، احیا و بهروزرسانی موزه تخت سلیمان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان که توسط نماینده تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی تامین شده، در حال انجام است.
صفری تقویت زیرساختهای گردشگری روستای حسنلو نقده با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار، اجرای فازهای بعدی مجتمع فرهنگی تاریخی شمس تبریزی خوی، پیگیری آزادسازی پلاکهای اطراف برج سهگنبد، احیا و مرمت مسجد جامع ارومیه برای ثبت جهانی آن، اجرای پروژه میدان امام ارومیه با محوریت شهرداری و جذب سرمایهگذار را از جمله اقدامات مهم در حوزه میراث فرهنگی برشمرد.
موزهها از حالت سنتی به سمت مدرن حرکت کنند
معاون میراثفرهنگی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه موزهها از حالت سنتی به سمت مدرن باید حرکت کنند، گفت: موزه باستانشناسی ارومیه دومین موزه غنی کشور بوده و با تکمیل پروژه توسعهای آن سعی میشود این موزه به یکی از برترین موزههای نوین در سطح کشور تبدیل شود.
داوود فرازی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حفاظت از آثار تاریخی اضافه کرد: حمام تاریخی اتحادیه ارومیه از الگوهای موفق واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی بوده که پس از مرمت با کاربری رستوران و گرمابه سنتی مورد استفاده قرار گرفته است.
ثبت حریم بناهای تاریخی در اولویت قرار بگیرد
مدیرعامل انجمن دوستداران میراثفرهنگی آذربایجان غربی و عضو هئیت علمی دانشگاه ارومیه نیز گفت: دانشگاه ارومیه با تمام توان آماده همکاری با ادارهکل میراثفرهنگی استان برای حفاظت از آثار تاریخی است.
مظفر عباسزاده افزود: موزه حیات طبیعت و موزه تاریخ علم و طب دو موزه ثبت شده دانشگاه ارومیه هستند که تاکنون از ظرفیتهای این دو موزه غفلت شده و میتوان در قالب باغموزه طبیعت و پرندگان از این ظرفیتها استفاده کرده و شرایط لازم برای بازدید مردم را فراهم کرد.
او با اشاره به چالشهای حوزه میراثفرهنگی آذربایجان غربی ادامه داد: ثبت حریم بناها و محوطههای تاریخی بعد از ثبت ملی دومین گام برای حفاظت از آثار است و بعد از آن تهیه طرح حفاظت باید مورد توجه قرار بگیرد که عدم انجام این اقدامات دو موضوع می تواند مهمترین چالش درحوزه میراثفرهنگی استان باشد.
راهاندازی موزه تخصصی در تخت سلیمان در تکاب برای نمایش اشیای مکشوفه این مجموعه، راهاندازی موزه زمینشناسی، طب و باغ پرندگان در پردیس دانشگاه ارومیه، راهاندازی موزه جنگافزارهای نظامی در چالدران، راهاندازی موزه منطقهای و ... از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بودند.
