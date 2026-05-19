بهگزارش خبرنگار میراث آریا، رضا بایرامزاده اظهار کرد: بهمناسبت هفته میراثفرهنگی نمایشگاه صنایعدستی بهمدت یک هفته در گالری ساختمان قدیم شهرداری خوی برپا شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوی افزود: در این نمایشگاه ۲۵۰ عدد اثر صنایعدستی در رشتههای فیروزهکوبی، منبتکاری روی چوب، حکاکی روی فلز، چرمدوزی، نقاشی روی شیشه، مکرومهبافی، قیطاندوزی، خراطی، رودوزیهای الحاقی، گلیمبافی، کارهای نقش برجسته با سفال بهنمایش درآمده است.
او با بیان اینکه در این نمایشگاه آثار ۱۵ نفر از هنرمندان وجود دارد، گفت: ساعت بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ عصر بوده و علاقهمندان میتوانند بهمدت یک هفته از این نمایشگاه دیدن کنند.
انتهای پیام/
نظر شما