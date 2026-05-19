تعرض رژیم صهیونیستی به میراث تاریخی، جراحتی عمیق بر پیکره انسانیت است

محمد میرزایی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب و رئیس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا با تبریک روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی، میراث تاریخی را روح تپنده هویت و استمرار اندیشه بشری و بر ضرورت صیانت از گنجینههای تاریخی ایران به عنوان ستونهای استوار تمدن کهنسال تأکید کرد.
او با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل منطقه، از جایگاه استراتژیک آثار تاریخی مانند تخت سلیمان در تکاب و آثار ارزشمند منطقه شاهیندژ بهعنوان تجلیگاه اصالت فرهنگی ایران افزود: موزهها نه تنها حافظه تاریخی، بلکه بلندای اندیشهی هنرمندانی هستند که هویت ملی ما را در کالبد هنر و تاریخ جان بخشیدهاند.
رئیس کمیته میراث فرهنگی مجلس با لحنی تند، به تعرضات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به میراثفرهنگی ملتها اشاره کرد و ادامه داد: این اقدامات را تخریب نابخردانه و فراتر از ویرانی بنا، جراحتی عمیق بر وجدان جهانی است.
او ضمن محکومیت شدید این رفتارهای ضدفرهنگی، بر تعهد مجلس در پاسداری از حریم فرهنگ و هویت ملی تأکید کرد و گفت: پاسداشت میراثفرهنگی، در واقع پاسداری از عزت، ریشه و آینده ایران است.
میرزایی با تأکید بر اینکه میراثفرهنگی نباید قربانی سیاستهای ویرانگر شود، از تمامی فعالان این حوزه خواست تا با همت و غیرت، این گنجینههای جاودانه را در مسیر تاریخ جاری نگه دارند.
