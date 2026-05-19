به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، امروز، ۲۹ اردیبهشت‌ماه در مصاحبه با برنامه رادیویی ایستکلر ارومیه با تبریک هفته میراث‌فرهنگی اظهار کرد: وقتی یک اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو یا فهرست ملی یک کشور به ثبت می‌رسد این بدین معناست که این اثر تنها متعلق به آن جامعه نیست بلکه متعلق به همه مردم جهان است و همگان در حفاظت و نگهداری از آنها مسئولیت دارند اما خوی استکباری و جنایتکار کشورهای متجاوزی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان بر همگان ثابت کرد که آنها با هویت، تمدن و فرهنگ ایران و ایرانی دشمنی داشته و کمر همت به نابودی آنها بسته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از بناهای تاریخی استان در طول جنگ ادامه داد: علامت سپر آبی یک نشان بین‌المللی بوده و وقتی بر بالای یک بنایی نصب می‌شود نشان می‌دهد که این مکان یک بنای تاریخی است، در طول جنگ میز این نشان بر بالای اغلب بناهای تاریخی استان نصب شده بود اما رژیم جنایتکار صهیونیستی و آمریکایی توجهی به این امر نمی‌کرد.

او افزود: در طول جنگ رمضان سه اثر ثبت ملی در شهرستان‌های ارومیه و مهاباد و هفت واحد اقامتی اعم از هتل و مهمان‌پذیر دچار آسیب شدند که قرار است با همکاری شهرداری،ها و فرمانداری‌ها آسیب‌های وارده به این بناها جبران شود.

صفری تصریح کرد: وقتی بنایی آسیب می‌بیند مرمت آن بنا براساس استانداردها و ضوابط میراث‌فرهنگی و زیر نظر کارشناسان مربوطه انجام می‌شود تا این مرمت‌ها با کمترین تغییرات همراه باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به تاثیرات جنگ بر کسب‌وکار فعالان گردشگری، صنایع‌دستی و ... خاطرنشان کرد: جنگ رمضان یک جنگی تحمیلی بود و وقتی این جنگ اتفاق افتاد کسب و کار مردم نیز تحت تاثیر قرار گرفت و به تبع آن حوزه گردشگری نیز تحت تاثیر قرار گرفت.

او اضافه کرد: حوزه گردشگری نیز به‌مانند سایر حوزه‌ها متاثر از تاثیرات جنگ بوده و فعالان این حوزه با کمبود درآمد مواجه شدند اما با وجود این شرایط جامعه هتل‌داران آذربایجان غربی از همان ابتدای جنگ اعلام آمادگی کردند تا با ارائه تخفیف ویژه و گاهی به‌صورت رایگان آماده میزبانی و اسکان افراد آسیب‌دیده از جنگ هستند.

پیگیری مطالبات فعالان گردشگری

صفری با بیان اینکه جلسات مشترکی برای بررسی مشکلات و مطالبات فعالان حوزه گردشگری در طول جنگ رمضان برگزاد شده است، گفت: در این جلسات مشکلات و مطالبات احصا شده و درخواست‌های آنها به‌صورت کتبی به وزارت میراث‌فرهنگی و استانداری ارسال شده است تا بتوان از آنها حمایت‌های لازم در حوزه بیمه‌ای، کاهش نرخ مالیاتی، عوارض و تامین اینترنت را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت ستاد خدمات سفر در طول جنگ تصریح کرد: ریاست این ستاد برعهده استاندار بوده و جانشینی آن با معاون هماهنگی امور عمرانی و دبیری اداره‌کل است که ۲۸ دستگاه دولتی عضو این ستاد هستند و آنها از یک ماه پیش از نوروز فعالیت خود را آغاز کرده بود و در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین‌ماه به مردم خدمات ارائه دادند.

سفر ۶۷۰ هزار مسافر غیربومی به آذربایجان غربی



او اظهار کرد: در ایام تعطیلات نوروز تردد خودروهای ورودی و خروجی به استان ۸۸۰ هزار مورد بوده و از طریق پایانه‌های مرزی ۱۲۸ هزار مسافر تردد داشتند که از این تعداد ۶ هزار نفر مسافر خارجی بودند، ۱۳ هزار نفر از جاذبه‌های تاریخی و یک میلیون و ۶۰ هزار نفر از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری بازدید داشتند، همچنین ۸۱ هزار نفر در اقامتگاه‌های رسمی و غیررسمی اسکان داشتند.

صفری عنوان کرد: در لوح تقدیر وزیر میراث‌فرهنگی خطاب به مدیرکل میراث‌فرهنگی استان هم نوشته شده که در ایام نوروز ۶۷۰ هزار مسافر غیربومی به آذربایجان غربی سفر کرده است که این عدد با تحلیل فضای ابری تلفن همراه مسافران و گردشگر غیربومی به‌دست آمده که در این مدت به استان سفر کرده و حداقل یک شب را در استان اقامت داشته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در پاسخ به سوال یکی از شنوندگان برنامه مبنی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای تخت سلیمان تکاب گفت: در ۲ سال و نیم گذشته مسیر دسترسی از شهر تخت سلیمان با مجموعه جهانی یک جاده نامناسب بود که بعدا این مسیر دسترسی آسفالت‌ریزی شد اما با این وجود این مسیر نیازمند تعریض و لکه‌گیری بوده همچنین با حمایت‌های و پیگیری‌های استاندار و نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب، عملیات اجرایی مسیر دندی_تکاب_زنجان نیز در حال انجام است.

او همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر چرایی عدم مرمت کلیسای روستای قره‌باغ ارومیه گفت: مرمت آثار تاریخی براساس اعتبار تخصیصی انجام می‌شود و در حال حاضر یک کلیسا در روستای اردوشاهی ارومیه در حال مرمت بوده و کلیسای روستای قره‌باغ نیز با صلاحدید کارشناسان مرمت و میراث‌فرهنگی در فهرست مرمت قرار می‌گیرد.

