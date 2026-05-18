آمادگی فراجای آذربایجان غربی برای حفاظت وصیانت از آثار تاریخی استان

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، امروز، ۲۸ اردیبهشت‌ماه به‌مناسبت هفته میراث‌فرهنگی، با مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دیدار کرد و در این دیدار بر اهمیت همکاری‌های مشترک میان نیروهای انتظامی و میراث‌فرهنگی برای صیانت از آثار باستانی تأکید کرد.

او با تاکید بر ضرورت تقویت امنیت سایت‌های تاریخی و موزه‌ها افزود: حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، بخشی جدایی‌ناپذیر از حفظ هویت تمدنی است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به دستورالعمل‌های جدید در حوزه حفاظت از آثار فرهنگی تصریح کرد: پلیس استان آمادگی کامل خود را برای ارتقای سطح امنیت در موزه‌ها، سایت‌های گردشگری و مناطق حساس میراثی اعلام می‌کند.

جهانبخش بیان کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه وظیفه‌ای است که با امنیت روانی جامعه پیوند خورده است؛ بنابراین نیروهای انتظامی در کنار فعالان میراث‌فرهنگی، برای مقابله با هرگونه آسیب به این گنجینه‌های ملی،آماده اقدام هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های بی‌دریغ فرمانده انتظامی، خاطرنشان کرد: عملکرد فراجا و نهادهای نظامی و امنیتی در طول جنگ رمضان عالی بوده و این تلاش‌های ارزشمند و متعهدانه شایسته قدردانی و تشکر است.

مرتضی صفری افزود: آذربایجان غربی با برخورداری از سایت‌های جهانی نظیر تخت‌سلیمان، قره‌کلیسا، کاروان‌سرای شاه‌عباسی و آثار باستانی متعدد، نیازمند نظارت دقیق و حضور مستمر نیروهای امنیتی در مناطق حساس است.

او افزود: با توجه به گستردگی سایت‌های تاریخی و بافت‌های کهن، همکاری پلیس برای جلوگیری از هرگونه تخریب، تعرض یا فعالیت‌های غیرقانونی در محدوده آثار باستانی، نقشی حیاتی در حفظ این میراث برای نسل‌های آینده ایفا می‌کند.

در پایان این دیدار، فرمانده انتظامی استان با اهدای لوح تقدیر به مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی از خدمات این اداره‌کل برای حفاظت از هویت تمدنی و تاریخی قدردانی کرد.

