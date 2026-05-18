بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، امروز، ۲۸ اردیبهشتماه در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما استان با اشاره به تنوع بالای هنرهای دستی در منطقه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ رشته مختلف صنایعدستی اعم از چرمدوزی، گلیمبافی، معرق و منبت چوب، نقاشی رو شیشه، حکاکی رو فلز نقره، میناکاری و ... در سطح استان فعال هستند که این تنوع، نشاندهنده غنای فرهنگی و پتانسیل بالای هنرمندان آذربایجان غربی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به نقش کلیدی هنرمندان در حفظ هویت فرهنگی، تصریح کرد: در حال حاضر ۵ هزار هنرمند دارای پروانه فعالیت در این حوزه هستند که همگی در مسیر تولید محصولات باکیفیت و اصیل تلاش میکنند.
او تأکید کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان همواره تلاش میکند تا بستری مناسب برای فعالیت این هنرمندان فراهم آورد تا بتوانند محصولات خود را به بازارهای داخلی و بینالمللی برسانند.
صفری در ادامه، به اقدامات حمایتی دولت و استانداری اشاره کرد و گفت: با هدف رفع چالشهای مالی و کاهش فشار هزینههای تولید، در سال گذشته مجموعاً ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی استانداری به هنرمندان صنایعدستی پرداخت شده است که این حمایتهای مالی، گامی مهم برای توانمندسازی تولیدکنندگان و مقابله با افزایش هزینههای مواد اولیه است.
