نوشین بیداردل، هنرمند و فعال حوزه چرم‌دوزی در ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با مرور ۱۴ سال تجربه در رشته چرم‌دوزی، اظهار کرد: علاقه من به هنرهای دستی از دوران دانشگاه شکل گرفت و با شرکت در دوره‌های مختلف و بهره‌مندی از دانش اساتید برجسته، توانستم مسیر حرفه‌ای خود را در هنر چرم‌دوزی ترسیم کنم.

او با بیان اینکه پس از فراگیری هنر اقدام به راه‌اندازی کارگاه خود کرده است، افزود: تمرکز اصلی کارگاه ما بر کیفیت است، به‌طوری که تمامی مراحل تولید از صفر تا ۱۰۰ به‌صورت دستی و با دقت بالا انجام می‌شود تا بتوانیم محصولاتی منحصربه‌فرد و متناسب با سلیقه مشتریان در سراسر ایران عرضه کنیم.

این هنرمند ارومیه‌ای با بیان اینکه محصولاتش اکنون راه خود را به گوشه و کنار کشور باز کرده است، به چالش‌های موجود در این حوزه نیز پرداخت و ادامه داد: افزایش چشمگیر هزینه‌های تهیه مواد اولیه از جمله چالش‌های جدی هنرمندان بوده که در این راستا حمایت‌های عملیاتی از سوی مسئولان ضروری است.

بیداردل همچنین از وضعیت بازدید از نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در ارومیه ابراز نگرانی کرد و گفت: علی‌رغم برگزاری نمایشگاه‌ها، میزان استقبال شهروندان با آنچه انتظار می‌رفت فاصله دارد، به نظر می‌رسد نیاز به برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و تبلیغاتی گسترده‌تری داریم تا مردم با ارزش و زیبایی هنرهای دستی، به‌ویژه چرم‌دوزی، بیشتر آشنا شوند.

او در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: برای رونق این هنر، تنها برگزاری رویداد کافی نیست؛ بلکه ایجاد بسترهای ارتباطی میان هنرمند و مخاطب و تسهیل دسترسی به مواد اولیه کلید اصلی عبور از چالش‌های فعلی است.

این هنرمند چرم‌دوزی با بیان اینکه اغلب محصولاتش از طریق شبکه‌های مجازی به مشتریان خارجی فروخته می‌شود، گفت: قطع شدن اینترنت بین‌الملل موجب شده است تا ارتباط با مشتریان خارجی قطع شده و همین امر در کاهش فروش محصولات تاثیر جدی داشته است و امیدوارم مسئولان تدابیری برای حل این مشکل هنرمندان بیاندیشند.

انتهای پیام/