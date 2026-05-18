بهگزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالسلام مامعزیزی، امروز، ۲۸ اردیبهشتماه در جلسه کارگروه میراثفرهنگی و گردشگری ضمن تبریک روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی اظهار کرد: با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای بالای شهرستان در بخش گردشگری آماده حمایت از سرمایهگذاران این حوزه در اشنویه هستیم.
فرماندار اشنویه با بیان اینکه ۱۰ نقطه و محل در مناطق مستعد و پرجاذبه برای سرمایهگذاری این حوزه شناسایی شده از بخشداران و اعضای ستاد و دستگاه های متولی خواست دنبال جذب سرمایه باشند و موانع را رفع کنند.
او همچنین تاکید کرد: اداره راهداری در اسرع وقت جاده دسترسی به مناطق گردشگری از جمله(پردی عایشهخان) را هموار کند.
فرماندار اشنویه با بیان اینکه باید شهرستان را از نگاه تکمحصولی خارج کنیم گفت: اشنویه در کنار ظرفیتهای توسعه کشاورزی، با توسعه صنعت و گردشگری که مغفول مانده باید جایگاه شایسته خود را به دست آورد.
