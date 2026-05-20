بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی به همراه حسین پناهی، رئیس شورای شهر و آیدین رحمانی شهرداری ارومیه، سایر اعضای شورای شهر و جمعی دیگر از مسئولان، امروز، ۳۰ اردیبهشتماه از روند اجرای زیرساختهای گردشگری دهکده ساحلی و تفریحی چیچست ارومیه بازدید کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری آذربایجان غربی اظهار کرد: وجود ۶ اثر ثبت جهانی و ۱۸۸۲ اثر ثبت ملی، برخورداری از آب و هوای چهارفصل از جمله داشتن ۱۰ اقلیم آب و هوایی، جاذبههای طبیعی اعم از دریاچهها، آبشارها، جنگلها، مرزی بودن و ... از ویژگیهای ممتاز آذربایجان غربی هستند.
مرتضی صفری ادامه داد: از آنجا که پیک سفرهای آذربایجان غربی در ماههای شهریور و مهر بوده با برگزاری جشنوارههای مختلف در این دو ماه میتوان جایگاه استان در جذب گردشگر را به رتبه های بالای کشوری رساند.
او گفت: افزایش مدت ماندگاری گردشگران در استان یکی از اولویتها است که این کار مستلزم ایجاد و توسعه ظرفیتهای گردشگری استان از جمله افزایش تعداد موزهها، احداث مجتمعهای گردشگری، تقویت زیرساختهای گردشگری نوین، خرید، کشاورزی، آبی و ... است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه در یک سال گذشته اقدامات عمرانی و زیرساختی خوبی در مجموعه دهکده چیچست ارومیه انجام شده که این اقدام مدیریت شهری قابل تقدیر است، تصریح کرد: در راستایی پیشبرد و سریع اقدامات استانداردسازی واحدها و مجموعههای گردشگری پیشنهاد میشود در روند احداث این مجموعه از نظرات کارشناسان گردشگری استان استفاده شود.
صفری با اشاره به احداث ۲۴ سوئیت اقامتی از سوی ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی در دهکده ساحلی چیچست در سال های دور که با امضای تفاهمنامه به شهرداری ارومیه واگذار شده است، خاطرنشان کرد: میتوان این سوئیتها را بهصورت اقامتگاه سنتی و بومگردی مورد استفاده قرار داد.
او با تاکید بر ضرورت برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها در ارومیه اضافه کرد: تقویت نشاط اجتماعی و افزایش رفاه مردمی با برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای مختلف علاوه بر درآمد مالی یک درآمد معنوی برای شهرداری ایجاد میکند و هرچقدر این نوع اقدامات افزایش یابد در جذب گردشگر تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در پایان با اشاره به سابقه موفق همکاریها بین این ادارهکل و شهرداری ارومیه گفت: جذب سرمایهگذار برای پروژه میدان امام و کلنگزنی این پروژه و واگذاری مجتمع نارون برای ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه یک اقدام شایسته از سوی شهرداری است و امیدوارم با افزایش این همکاریها شاهد رونق و توسعه گردشگری در ارومیه باشیم.
ضرورت تقویت زیرساختهای گردشگری محور مارمیشو تا دریاچه ارومیه
رئیس شورای شهر ارومیه هم با تاکید بر ضرورت جذب سرمایهگذار برای تقویت زیرساختهای گردشگری دهکده ساحلی و تفریحی چیچست ارومیه اظهار کرد: قرارگیری این مجموعه در کنار دریاچه ارومیه از جمله مزیتهای مهم این مجموعه بوده و علاوه بر استفاده از امکانات رفاهی مجموعه میتوان از مزایایی مانند لجندرمانی دریاچه نیز استفاده کرد.
حسین پناهی با بیان اینکه دهکده ساحلی چیچست میتواند میزبان خوبی برای برگزاری جشنوارههای فصلی مانند انگور، بیدمشک و ... باشد، افزود: اگر مکانهایی برای عرضه محصولات تولیدی اهالی روستاهای اطراف در چیچست فراهم نیز شود این اقدامات با افزایش مشارکت آنها باعث رونق گردشگری روستاهای اطراف دهکده چیچست نیز میشود.
او با بیان اینکه صنعت گردشگری یک صنعت سودآور بوده و کشورهای همسایه بهخوبی از این صنعت استفاده میکنند، ادامه داد: ارومیه با داشتن جاذبههای طبیعی و تاریخی بینظیر میتواند نقش مهمی در جذب گردشگر داشته باشد.
رئیس شورای شهر ارومیه با بیان اینکه دریاچه ارومیه یک ظرفیت بینالمللی بوده که میتوان از این ظرفیت برای رونق و توسعه گردشگری استفاده کرد، گفت: دریاچه مارمیشو تا دریاچه ارومیه یک محور گردشگری بکر است که تقویت زیرساختهای گردشگری این محور در افزایش گردشگر تاثیرگذار خواهد بود و در نتیجه موجب کسب درآمد پایداری شهری خواهد شد.
پناهی تصریح کرد: هتل چیچست طبق اصول و استانداردهای اقامتی احداث شده و در صورت تکمیل میتواند به یکی از مراکز اقامتی مسافرپذیر ارومیه تبدیل شود.
توسعه زیرساختهای گردشگری و تفریحی از اولویتهای مدیریت شهری است
شهردار ارومیه نیز اقدامات صورتگرفته در حوزه احیا، بازنگری، توسعه و بازسازی فضاهای سبز، فضاهای تفریحی و محلهای بازی را قابل تقدیر دانست و اظهار کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری و تفریحی از اولویتهای مدیریت شهری است و تحقق این مهم نیازمند مشارکت و همراهی دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط است.
آیدین رحمانی رضائیه با اشاره به آمادگی کامل دهکده ساحلی چیچست برای میزبانی از شهروندان و گردشگران افزود: سال گذشته با برگزاری جشنواره انگور ارومیه در این مجموعه و سایر برنامهها ۱۰ هزار نفر از این مجموعه بازدید کردند و این نشان میدهد در صورت تکمیل زیرساختها تعداد گردشگران دهکده ساحلی چیچست افزایش خواهد یافت.
او گفت: با برنامهریزیهای انجامشده و اقدامات اجرایی اخیر، این مجموعه آماده استقبال از گردشگران و شهروندان بوده و امیدواریم با همکاری دستگاههای ذیربط، زمینه ارتقای بیش از پیش خدماترسانی در این مجموعه فراهم شود.
شهردار ارومیه تصریح کرد: در سالهای گذشته این مجموعه در رهایی کامل قرار گفته بود که با توجه به سیاستهای مدیریت شهری و حمایتهای شورا این مجموعه بار دیگر با راهاندازی دستگاههای بازی مدرن و همچنین توجه به زیرساختهای لازم، اساسی و تعمیر و بازسازی فضاهای موجود برای استقبال گردشگران و مسافران آمادهسازی شد.
رحمانی در پایان از همراهی و تعامل ارزشمند مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی در گرهگشایی از پروژههای مهم شهری و گردشگری تقدیر و تشکر کرد.
