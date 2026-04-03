به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، افراسیاب گراوند اظهار کرد: بیش از دو هزار گردشگر از نمایشگاه صنایع‌دستی نوروزی برپا شده در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب دیدن کرده‌اند.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: در این مجموعه پنج غرفه صنایع‌دستی برپا شده است که دد آن هنرمندان تکاب در رشته‌های تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، سفال، کاشی‌های لعابدار و سنتی سبک زرین فام دوره ایلخانی مجموعه و خراطی‌های چوب در معرض عرضه و نمایش گذاشته شده است.

او گفت: علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ عصر ضمن بازدید از میراث جهانی تخت سلیمان تکاب از این نمایشگاه نیز بازدید داشته‌ باشند.

