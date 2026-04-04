مسعود جعفری‌جوزانی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا در واکنش به آسیب‌های واردشده به بناهای تاریخی کشور در پی حملات اخیر آمریکایی-صهیونی، بر ماهیت فراتر از مرزهای ملی میراث‌فرهنگی تاکید کرد و گفت: کاخ گلستان و دیگر آثار تاریخی ایران، بخشی از سرمایه مشترک بشریت‌اند؛ فضاهایی زنده که با انسان سخن می‌گویند و روایتگر هویت، تاریخ و فرهنگ جهانی هستند.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از این سرمایه‌های تمدنی افزود: آسیب به میراث‌فرهنگی، خدشه به حافظه تاریخی انسان و گسست در تداوم روایت تمدنی است که نسل‌ها برای حفظ آن تلاش کرده‌اند.

این کارگردان برجسته سینما در ادامه، با نقد رویکردهای خصمانه و تقابلی «ترامپ» اظهار داشت: اگر شناخت عمیق‌تری از تاریخ و تمدن ایران وجود داشت، هرگز شاهد چنین ادبیات و رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به ملت ایران نبودیم. ایران سرزمینی است که در روزگاری که بسیاری از جوامع در مراحل ابتدایی زیست اجتماعی بودند، توانست یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های چندملیتی را بر پایه احترام به فرهنگ‌ها، زبان‌ها و هویت‌های گوناگون بنیان نهد.

جعفری‌جوزانی با تاکید بر ریشه‌های عمیق کرامت انسانی در تمدن ایرانی تصریح کرد: در این سرزمین، انسان و شأن او همواره در کانون توجه بوده است؛ مفهومی که امروز نیز می‌تواند به‌عنوان الگویی برای گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز در جهان معاصر مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی، تعهدی جهانی است و هرگونه تعرض به آن، باید از سوی جامعه بین‌المللی به‌عنوان تهدیدی علیه هویت مشترک بشری مورد محکومیت قرار گیرد.

