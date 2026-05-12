به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، در حکم انتصاب جواد تشکری آمده است: با توجه به تعهد و تجربه ارزنده وی در حوزه رسانه، مسئولیت مدیریت رادیو اربعین به او سپرده شده است تا با استفاده از تجربیات پیشین و با بهرهمندی از توان سایر شبکههای رادیویی، تلویزیونی و نهادها و دستگاههای متولی اربعین، مأموریتهای محوله را محقق کند.
در این حکم، ارتقای مرجعیت رادیو اربعین بهعنوان رسانهای اثرگذار و همراه زائران عتبات عالیات، اطلاعرسانی هوشمندانه، دقیق، مستند و بهموقع بهمنظور تسهیل این سفر معنوی برای زائران و بازنمایی جلوههای زیبا و معنوی بزرگترین گردهمایی عالم، از جمله مأموریتهای رادیو اربعین عنوان شده است.
همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت حضور مسلمانان جهان در مسیر پیادهروی اربعین برای بازنمایی قدرت جمهوری اسلامی ایران در نبرد با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودککش، تولید و پخش برنامههای اثرگذار با برجستهسازی حماسه مردم و مسئولان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی دوم و سوم به تأسی از سیره حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و تولید و پخش مستندها و برنامههایی از زندگی قائد شهید امت، حضرت آیتالله العظمی خامنهای تأکید شده است.
انعکاس و بازنمایی عشق و ارادت مسلمانان جهان به امام شهید امت، پخش سخنان گهربار امامان انقلاب درباره عاشورا و عبرتها و درسهای این قیام، تولید و پخش برنامههای فاخر و جذاب با بهرهگیری از درسهای عاشورا بهمنظور بصیرتافزایی و تعامل مناسب و گسترده با شنوندگان و بهرهگیری از توان مخاطبان برای تولید محتوای مردمی از مراسم باشکوه اربعین حسینی نیز از دیگر محورهای این حکم است.
