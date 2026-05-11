۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵

در چهارمین جلسه شورای صنفی مصوب شد؛

اکران فیلم‌های «تهران کنارت» و «سفر به لیمونیا» از ۲۳ اردیبهشت ماه

اکران فیلم‌های «تهران کنارت» و «سفر به لیمونیا» از ۲۳ اردیبهشت ماه

چهارمین جلسه شورای صنفی نمایش دو فیلم را ثبت کرد؛ فیلم‌های «تهران کنارت» و «سفر به لیمونیا» از ۲۳ اردیبهشت ماه اکران می‌شود.

به گزارش میراث آریا، چهارمین جلسه شورای صنفی نمایش صبح امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیه‌کنندگان، محمدرضا صابری و رضا سعیدی‌پور نمایندگان انجمن سینماداران، علی میرزایی نماینده سازمان سینمایی و فاطمه امیرآبادی نماینده سامانه سمفا در خانه سینما برگزار شد. 

در این جلسه به اتفاق آرا، قرارداد فیلم‌های سینمایی «تهران کنارت» ساخته علی بهراد با پخش مهرگان فیلم و سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و «سفر به لیمونیا» ساخته کمال مقدم با پخش راه عرفان و به سرگروهی پردیس سینمایی سیتی سنتر از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ثبت شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022101394
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha