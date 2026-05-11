به گزارش میراث آریا، چهارمین جلسه شورای صنفی نمایش صبح امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیه‌کنندگان، محمدرضا صابری و رضا سعیدی‌پور نمایندگان انجمن سینماداران، علی میرزایی نماینده سازمان سینمایی و فاطمه امیرآبادی نماینده سامانه سمفا در خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه به اتفاق آرا، قرارداد فیلم‌های سینمایی «تهران کنارت» ساخته علی بهراد با پخش مهرگان فیلم و سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و «سفر به لیمونیا» ساخته کمال مقدم با پخش راه عرفان و به سرگروهی پردیس سینمایی سیتی سنتر از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ثبت شد.

