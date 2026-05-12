برپایی نمایشگاه «برای ایران» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش میراث آریا، در نمایشگاه «برای ایران»، آثاری از هنرمندان ایرانی در سه رشته نقاشی، مجسمه، خط‌نقاشی و نقاشی خط به نمایش درمی‌آید. این آثار به صورت مستقیم از هنرمندان دریافت شده است و در بخش مجسمه‌سازی، انجمن مجسمه‌سازان ایران نمایشگاه را همراهی کرده است.

نمایشگاه هنری «برای ایران» به پیشنهاد مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر و با همکاری خانه هنرمندان ایران، با هدف حمایت از هنرمندان برگزار خواهد شد.

این رویداد دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در نمایشگاه همه روزه (به جز شنبه‌ها) تا جمعه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ به گالری‌های خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

