تولید ۱۵ فیلم کوتاه در اهواز با روایت جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، از میان این آثار چهار فیلم پس از پایان مراحل تولید و تدوین، به دومین پویش ملی «وطن به روایت من» از سوی دفتر اهواز ارسال شدهاند و سایر آثار نیز در مراحل پیشتولید و تصویربرداری هستند.
این تولیدات شامل هفت فیلم داستانی، ۵ مستند و سه پویانمایی است.
در بخش داستانی «زیر صدا» به کارگردانی محمود سعیدیکیا، «ستارهها» به کارگردانی ندا رنجبر، «قرارداد» به کارگردانی احمد دورقی، «یک ساعت» به کارگردانی محمدرضا بابادی، «پالتو» به کارگردانی فروغ کیماسی، «سکوت، فریاد و زندگی» به کارگردانی رضا سلامات و «قاب فردا» به کارگردانی محسن یوسفی.
در بخش پویانمایی «پرواز» به کارگردانی محمدرضا بابادی، «سایهای که بازی را بلعید» به کارگردانی ناهید کرمی و «موشک کاغذی» به کارگردانی میثم صادقآبادی.
در بخش «مستند خیابان ۲» به کارگردانی سیدحمید موسوی، «سرباز» به کارگردانی مهدی طرفی، «تولد یک امید» به کارگردانی ندا رنجبر، «مستند مسیر قهرمانی» به کارگردانی ایوب مروانیپور و «۱۴۸۰» به کارگردانی یوسف قناتی.
انجمن سینمای جوانان ایران دفتر اهواز تنها سه روز پس از آغاز جنگ با هدف ایجاد ساختاری منسجم برای حمایت از تولیدات رسانهای مرتبط، اقدام به تشکیل گروه رسانهای «۴۰ شاهد» کرد. این گروه پس از پیگیریهای مستمر و با حمایت و پشتیبانی جدی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و همچنین استانداری خوزستان، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
گروه «۴۰ شاهد» متشکل از جمعی از فیلمسازان و عکاسان فعال در حوزه دفاع مقدس است که با وجود محدودیتهای مالی و نبود فراخوان رسمی حمایتی، توانستهاند تولید این ۱۵ اثر را به پیش ببرند. این حجم از تولید، نشاندهنده دغدغهمندی و تعهد هنرمندان استان خوزستان نسبت به ثبت و روایت شرایط جنگی است.
از اسفند ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون تولید فیلم کوتاه در این انجمن نهتنها متوقف نشده بلکه با سرعت بیشتری دنبال شده است. علاوه بر این ۱۵ اثر، روند تولید فیلمهای پایان دوره و پروژههای نیمهحرفهای و حرفهای برای حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز ادامه دارد. در حال حاضر، تولید شش فیلم در این قالب در دست پیگیری است و بیش از پنج فیلم کوتاه پایان دوره نیز در مراحل پیشتولید و تدوین قرار دارند.
