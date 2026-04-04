ثبت جهانی دهکده توریستی حسنلو، گامی بلند برای معرفی تمدن هشت هزار ساله ایران

امیرعباس جعفری، فرماندار نقده، در جریان بازدید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از روستای گردشگری حسنلو نقده در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا اظهار کرد: در این سفر یکی از مهمترین مطالبات ما تامین و تخصیص اعتبار لازم برای اجرای آیتمهای مورد نیاز برای ثبت جهانی دهکده توریستی حسنلو بود.
او افزود: دهکده حسنلو، با پیشینهای درخشان و تمدنی هشت هزار ساله، یکی از هشت روستای کاندید ثبت جهانی در سال ۲۰۲۵ بود که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات، این مهم میسر نشد و اکنون برای دومین سال این دهکده تاریخی کاندید ثبت جهانی بوده و تحقق این مهم، مستلزم انجام اقدامات عمرانی و زیرساختی گستردهای است.
فرماندار نقده ادامه داد: مطالعات مشاور طرح برای ثبت جهانی، شامل برنامهریزی برای ارتقای خدمات گردشگری و ساماندهی تپه باستانی، نشان میدهد که اجرای طرح هادی روستا، از جمله اقدامات حیاتی در این زمینه است که بخشی از این طرحها از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرا بوده اما برای تکمیل و ارتقای آن به سطح جهانی، نیازمند بودجه کافی و ملی است.
جعفری تصریح کرد: وجود ظرفیتهای فراوان از جمله طبیعت زیبا، فرهنگ غنی، تالابهای بینالمللی، تپه باستانی حسنلو و جام زرین کشف شده از این تپه که نماد تمدن هشت هزار ساله منطقه است و هماکنون در موزه ایران باستان نگهداری میشود، میتوانند نقش بهسزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کنند و زمینهای مناسب برای سرمایهگذاری در این امر را فراهم کنند.
او اضافه کرد: این منطقه با طبیعت بکر و چشماندازهای دلانگیز، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری کشور را داراست، با سرمایهگذاری مناسب در این منطقه، میتوان علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای مردم محلی، به معرفی هرچه بیشتر تاریخ و تمدن ایران به جهانیان کمک کرد.
