به گزارش خبرنگار میراث‌آریا سجاد عالیخانی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، لرستان همراه تیمی از کارکنان این اداره‌کل و جمعی از بانوان فعال حوزه صنایع‌دستی استان در گردهمایی مردمی «گردهمایی دا» که در خرم‌آباد برگزار شد، مشارکت کرد.

عالیخانی عنوان کرد: این برنامه با حضور گسترده بانوان استان و با هدف بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران و همچنین پاسداشت ارزش‌های فرهنگی برگزار شد.

او افزود: در حاشیه مراسم نیز ۵۰۰ عدد گلونی به‌عنوان نماد فرهنگ و هویت بومی لرستان توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بین شرکت‌کنندگان توزیع شد.

