۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۶

حضور بانوان صنایع‌دستی لرستان در «گردهمایی دا» و توزیع گلونی

بانوان هنرمند صنایع‌دستی لرستان همراه با جمعی از کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در گردهمایی مردمی «گردهمایی دا» در خرم‌آباد حضور یافتند و در حاشیه این برنامه ۵۰۰ عدد گلونی، نماد هویت بومی لرستان، میان شرکت‌کنندگان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا سجاد عالیخانی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، لرستان همراه تیمی از کارکنان این اداره‌کل و جمعی از بانوان فعال حوزه صنایع‌دستی استان در گردهمایی مردمی «گردهمایی دا» که در خرم‌آباد برگزار شد، مشارکت کرد.

عالیخانی عنوان کرد: این برنامه با حضور گسترده بانوان استان و با هدف بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران و همچنین پاسداشت ارزش‌های فرهنگی برگزار شد. 

او افزود: در حاشیه مراسم نیز ۵۰۰ عدد گلونی به‌عنوان نماد فرهنگ و هویت بومی لرستان توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بین شرکت‌کنندگان توزیع شد.

