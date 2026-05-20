۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۳

بازدید مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی از پروژه‌های گردشگری لرستان با هدف رفع موانع اجرایی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از بازدید تجری، مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارتخانه، از پروژه‌های گردشگری در حال ساخت این استان خبر داد و گفت: این بازدید با هدف بررسی روند پیشرفت طرح‌ها و رفع مشکلات اجرایی انجام شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد تجری مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری در بازدید روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه از پروژه‌های مجتمع گردشگری کشت و صنعت ماهور دشت‌یافته، هتل پنج‌ستاره گردش‌سرای ازنا، هتل پنج‌ستاره صدف، پارک آبی و مجتمع گردشگری مخمل‌کوه بازدید به‌عمل آمد و وضعیت پیشرفت فیزیکی و موانع پیش‌روی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

حجت‌الله عباسیان با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های گردشگری از اولویت‌های استان است، افزود: در جریان این بازدید، مسائل مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های گردشگری بررسی شد.

او ابراز امیدواری کرد با هماهنگی‌های انجام‌شده و حمایت‌های وزارتخانه، روند تکمیل این پروژه‌ها تسریع و زمینه توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در استان فراهم شود.

