به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد تجری مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری در بازدید روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه از پروژههای مجتمع گردشگری کشت و صنعت ماهور دشتیافته، هتل پنجستاره گردشسرای ازنا، هتل پنجستاره صدف، پارک آبی و مجتمع گردشگری مخملکوه بازدید بهعمل آمد و وضعیت پیشرفت فیزیکی و موانع پیشروی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
حجتالله عباسیان با بیان اینکه توسعه زیرساختهای گردشگری از اولویتهای استان است، افزود: در جریان این بازدید، مسائل مرتبط با حوزه سرمایهگذاری و زیرساختهای گردشگری بررسی شد.
او ابراز امیدواری کرد با هماهنگیهای انجامشده و حمایتهای وزارتخانه، روند تکمیل این پروژهها تسریع و زمینه توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در استان فراهم شود.
