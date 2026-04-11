۲۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷

برگزاری نخستین رویداد تخصصی «از مهارت تا اشتغال» در مهریز 

برگزاری نخستین رویداد تخصصی «از مهارت تا اشتغال» در مهریز 

کارافن نخستین رویداد تخصصی «از مهارت تا اشتغال» با هدف توانمندسازی بانوان و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کوچک، در چشمه غربالبیز مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ۲۰ فروردین ماه جاری، این رویداد که در قالب کلان‌پروژه کارافن و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان مهریز ترتیب یافته بود، با محوریت توسعه فردی و کارآفرینی بانوان و با برپایی غرفه‌های صنایع دستی و مشاغل خانگی برگزار شد.

در حاشیه این رویداد، کارگاه تخصصی «راهکارهای عملی برای رشد و موفقیت» با حضور اکرم دهقان مدیر آکادمی کوچینگ اندیشه مثبت (آکام) برگزار شد.

دهقان در این رویداد به بیان راهکارهای عملی برای توسعه فردی و رشد کسب‌وکار پرداخت.

پرپایی غرفه‌های عرضه صنایع دستی و مشاغل خانگی بانوان توانمند مهریزی از دیگر برنامه های این رویداد بود. 

این غرفه‌ها فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بانوان کارآفرین و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار مصرف فراهم کرد.

حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کوچک، یکی از محورهای اصلی این رویداد اعلام شد.

ملیحه فخاری
دبیر مرضیه امیری

