برگزاری نخستین رویداد تخصصی «از مهارت تا اشتغال» در مهریز 

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ۲۰ فروردین ماه جاری، این رویداد که در قالب کلان‌پروژه کارافن و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان مهریز ترتیب یافته بود، با محوریت توسعه فردی و کارآفرینی بانوان و با برپایی غرفه‌های صنایع دستی و مشاغل خانگی برگزار شد.

در حاشیه این رویداد، کارگاه تخصصی «راهکارهای عملی برای رشد و موفقیت» با حضور اکرم دهقان مدیر آکادمی کوچینگ اندیشه مثبت (آکام) برگزار شد.

دهقان در این رویداد به بیان راهکارهای عملی برای توسعه فردی و رشد کسب‌وکار پرداخت.

پرپایی غرفه‌های عرضه صنایع دستی و مشاغل خانگی بانوان توانمند مهریزی از دیگر برنامه های این رویداد بود.

این غرفه‌ها فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بانوان کارآفرین و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار مصرف فراهم کرد.

حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کوچک، یکی از محورهای اصلی این رویداد اعلام شد.

