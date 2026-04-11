برگزاری نخستین رویداد تخصصی «از مهارت تا اشتغال» در مهریز 

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ۲۰ فروردین ماه جاری، این رویداد که در قالب کلانپروژه کارافن و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان مهریز ترتیب یافته بود، با محوریت توسعه فردی و کارآفرینی بانوان و با برپایی غرفههای صنایع دستی و مشاغل خانگی برگزار شد.
در حاشیه این رویداد، کارگاه تخصصی «راهکارهای عملی برای رشد و موفقیت» با حضور اکرم دهقان مدیر آکادمی کوچینگ اندیشه مثبت (آکام) برگزار شد.
دهقان در این رویداد به بیان راهکارهای عملی برای توسعه فردی و رشد کسبوکار پرداخت.
پرپایی غرفههای عرضه صنایع دستی و مشاغل خانگی بانوان توانمند مهریزی از دیگر برنامه های این رویداد بود.
این غرفهها فرصتی برای معرفی توانمندیهای بانوان کارآفرین و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار مصرف فراهم کرد.
حمایت از کسبوکارهای خرد و کوچک، یکی از محورهای اصلی این رویداد اعلام شد.
