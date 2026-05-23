۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰

برگزاری تور یک‌روزه بهابادگردی همزمان با هفته میراث‌فرهنگی

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بهاباد گفت: تور یک‌روزه بهابادگردی با هدف معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های بکر گردشگری این شهرستان با حضور علاقه‌مندان و گردشگران برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فتح‌الله رحمتی گفت: در تور یک‌روزه بهاباد گردی که روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، هم‌زمان با هفته میراث‌فرهنگی و با هدف توسعه گردشگری پایدار و شناساندن میراث ارزشمند این منطقه اجرا شد، شرکت‌کنندگان از بناهای تاریخی، بافت‌های سنتی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان بازدید کردند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بهاباد با اشاره به اهمیت برگزاری چنین تورهایی اظهار کرد: بهاباد دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه میراث‌فرهنگی و طبیعت گردی است که برگزاری این تورهای یک‌روزه می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگر، رونق صنایع‌دستی و معرفی آداب و رسوم اصیل منطقه ایفا کند.

رحمتی اضافه کرد: در این تور، شرکت‌کنندگان علاوه بر بازدید از آثار شاخص، با صنایع‌دستی بومی و ظرفیت‌های گردشگری روستایی منطقه نیز آشنا شدند.

به گفته او برگزاری این رویدادها در راستای سیاست‌های کلان اداره میراث‌فرهنگی مبنی بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی و توسعه گردشگری در شهرستان‌های کمتر برخوردار از زیرساخت‌های تبلیغاتی صورت می‌گیرد.

بر اساس اعلام نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بهاباد، با توجه به استقبال صورت گرفته، برنامه‌ریزی برای اجرای تورهای آتی با محوریت نقاط مختلف شهرستان در دستور کار قرار دارد.

