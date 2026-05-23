بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عباس قدیریان گفت: مجموعه با ارزش سکههای ضرب شده در جمهوری اسلامی از سال ۵۷ تا ۹۶ توسط مجموعهدار سید عظیم هدایت و بهپاس حفظ و گرامیداشت میراث فرهنگی به موزه مردمشناسی ابرکوه اهدا شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ابرکوه افزود: در این مراسم که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و علاقهمندان به تاریخ و مواریث فرهنگی برگزار شد، تعداد ۴۶ قطعه سکه ضرب جمهوری اسلامی به موزه اهدا شد.
موزه مردمشناسی ابرکوه، در محل خانه تاریخی صولت و همهروزه صبح و عصر پذیرای علاقهمندان به هنر، فرهنگ و عاشقان به موزه است.
