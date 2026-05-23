بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عباس قدیریان گفت: روز جمعه اول خردادماه و همزمان با هفته میراثفرهنگی، با حضور معاون میراثفرهنگی استان یزد موزه عروسکهای بومی، آئینی و سنتی اقوام ایرانی در محل خانه تاریخی صولت ابرکوه آغاز به کار کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ابرکوه افزود: در این موزه، بیش از ۲۰۰ عروسک بومی و آیینی از نقاط مختلف کشور به نمایش گذاشته شده است؛ عروسکهایی که هر کدام روایتگر فرهنگ، پوشش، آیینها و سبک زندگی اقوام ایرانی هستند.
او تصریح کرد: موزه عروسک بومی آیینی، با هدف پاسداشت مواریث فرهنگی و معرفی هویت اقوام ایرانی، مجموعهای ارزشمند از عروسکهای سنتی است که هر کدام روایتگر آداب، رسوم و آیینهای کهن مناطق مختلف ایران هستند.
این موزه، در محل خانه تاریخی صولت و همهروزه صبح و عصر پذیرای علاقهمندان به هنر، فرهنگ و عاشقان به موزه است.
