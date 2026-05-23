به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز شنبه ۲ خردادماه، نشست ویژه بررسی راهکارهای تسریع در واگذاری زمین و صدور مجوزهای قانونی پروژه هتل پنج‌ستاره اسپیناس پالاس یزد با حضور استاندار یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیران کل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شهردار یزد برگزار شد.

در این جلسه، ضمن تحلیل ظرفیت‌های استراتژیک یزد در حوزه گردشگری، شرکت‌کنندگان بر ضرورت حمایت از پروژه‌های بزرگ اقامتی برای ارتقای زیرساخت‌های توریسم استان تأکید کردند.

موضوعات کلیدی شامل رفع موانع واگذاری زمین و لزوم هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمانی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در پایان این نشست، مقرر شد دستگاه‌های مسئول با تعامل سازنده و پیگیری مستمر، فرآیندهای اداری این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام رسانده و زمینه آغاز عملیات اجرایی این طرح مهم گردشگری را فراهم کنند.

