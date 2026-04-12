پل کشکان؛ شاهکار مهندسی باستانی لرستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با اشاره به موقعیت استراتژیک لرستان به عنوان گذرگاهی تاریخی بیان کرد: مهندسان ایرانی در دوران باستان با درک اهمیت این منطقه، پل‌های متعددی بر روی رودخانه‌های خروشان آن بنا کردند. در این میان، پل کشکان به عنوان بزرگترین و شاخص‌ترین آن‌ها، تجلی‌گر نبوغ و خلاقیت معماران ایرانی در قرن چهارم هجری قمری است.

او افزود: ساخت این پل شگفت‌انگیز که از سال ۳۸۸ تا ۳۹۸ هجری قمری به طول انجامید، به دستور ابونجم بدر ابن حسنویه، حاکم وقت لرستان، صورت گرفت. پل کشکان نه تنها در مسیر ارتباطی مهمی میان شاپورخواست (خرم‌آباد امروزی) و تیسفون عراق قرار داشته، بلکه به عنوان یکی از ابرسازه‌های آبی و تاریخی ایران و دنیای باستان شناخته می‌شود.

حسن پور در ادامه افزود: طول تقریبی پل ۳۲۵ متر و ۱۲ چشمه طاق که یکی از آن‌ها دهانه‌ای به عرض ۲۵ متر دارد، و ارتفاعی حدود ۲۵ متر، این پل نمادی از عظمت و مقیاس در معماری باستانی است. نکته قابل توجه در ساخت این بنا، انتقال سنگ‌های عظیم آن از فاصله‌ای ۱۵ کیلومتری(دامنه کوه مَپل) است که خود نشان‌دهنده توانایی فوق‌العاده مهندسان و کارگران آن دوران بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان لرستان تصریح کرد: ماندگاری و ایستایی پل کشکان در طول هزاران سال، حتی در سیل ویرانگر سال ۹۸ که یکی از پایه‌های آن آسیب دید، تحسین‌برانگیز است. این پایداری مثال‌زدنی، همراه با ابعاد سترگ پل، آن را به یکی از بناهای منحصر به فرد در میان آثار تاریخی ایران تبدیل کرده است.

او گفت: در کنار این شاهکار معماری، موزه‌ای از انواع پل وجود دارد که پل‌های تاریخی از دوره‌های مختلف ایران، از هخامنشیان تا پهلوی اول را به نمایش گذاشته و روند تکامل پل‌سازی در این سرزمین را به تصویر می‌کشد. امروزه، پل کشکان نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه به یک منطقه گردشگری مهم تبدیل شده و بازدیدکنندگان بسیاری را برای دیدن شکوه و عظمت آن به سوی خود فرا می‌خواند.

