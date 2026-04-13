مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد از آغاز به‌کار عملیات اجرایی احیا و بازسازی معابر و ابنیه تاریخی شهرستان‌های تفت و میبد خبر داد. سید محمد رستگاری با اشاره به نشست مشترک با نماینده مجلس و مسئولان محلی، اعلام کرد که پیرو بازدیدهای وزیر میراث فرهنگی، اعتبارات لازم تخصیص یافته و تفاهم‌نامه‌های عملیاتی برای سرعت بخشیدن به مرمت این مناطق به امضا رسیده است.