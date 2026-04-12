به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۲۲ فروردینماه، جلسهای با هدف بررسی و پیگیری مصوبات سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شهرستانهای میبد و تفت در سال ۱۴۰۴ با حضور دکتر میرمحمدی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد، فرمانداران، شهرداران و بخشداران مناطق مختلف این دو شهرستان برگزار شد.
در این نشست، با تبیین اهمیت میراثفرهنگی به عنوان شناسنامه و هویت تمدنی منطقه، تصمیمات مهمی برای مرمت، بازسازی و ساماندهی بافتهای تاریخی و بناهای شاخص در نقاط مختلف شهرستانهای میبد و تفت صورت گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد، با تأکید بر اینکه حفظ بافتهای تاریخی، علاوه بر صیانت از معماری اصیل، موتور محرکی برای توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد محلی است، افزود: مرمت بناهای تاریخی تنها یک فعالیت عمرانی نیست، بلکه جانی دوباره بخشیدن به روح زندگی در کالبد شهرهای تاریخی ماست.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد پروژههای مرمتی متعددی با مشارکت مستقیم ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد و شهرداریهای مناطق هدف، از جمله احیای بافتهای تاریخی ندوشن، بفروئیه، فیروزآباد و همچنین ساماندهی بناهای شاخصی نظیر نارینقلعه و قلعههای تاریخی بارجین و مهرجرد در شهرستان میبد کلید بخورد.
در حوزه شهرستان تفت نیز، علاوه بر توافق برای مرمت و احیای بافتهای تاریخی شهرهای تفت، بخ و نیر، مقرر شد در قالب تفاهمنامههای همکاری مشترک با دهیاریها و شهرداریها، نسبت به ساماندهی و بهسازی قلعهها، معابر تاریخی و محلههای قدیمی از جمله محله گرمسیر اقدام شود.
این رویکرد مشارکتی میان دستگاههای متولی میراثفرهنگی، شهرداریها و دهیاریها، نویدبخش فصل جدیدی در حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی استان یزد است که میتواند علاوه بر پیشگیری از تخریب بناهای ارزشمند، زمینهساز شکوفایی ظرفیتهای گردشگری و تقویت دلبستگی و هویت در ساکنان این مناطق شود.
