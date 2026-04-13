به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الاسلام مختار کرمی روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵در جلسه برنامه‌ریزی بازسازی حسینیه اعظم، اظهار کرد: تهاجم ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی به حسینیه اعظم باعث شهادت چند تن از هموطنان و خادمان عزیز و تخریب گسترده این مکان مقدس و آسیب به کسب و کارها و خانه های مردمی اطراف حسینیه شد که برآوردهای اولیه برای ارزیابی میزان خسارت و هزینه لازم برای بازسازی ها در حال انجام است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان افزود: برای شروع روند بازسازی به آوار برداری و تهیه نقشه نیاز داریم که در حال پیگیری است.

کرمی گفت: با هدف تسریع در امور و پرهیز از طولانی شدن پروسه اداری، کمیته راهبری بازسازی با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیرکل اوقاف و امور خیریه، دو نفر از اعضای هیات امنا، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرکل راه و شهرسازی استان به ریاست و ابلاغ استاندار و دبیری اوقاف تشکیل شده است تا کارها به سرعت شروع و پیش برود.

او افزود: با درخواست کتبی اوقاف زنجان از حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و موافقت او، اختیار لازم برای تسریع در کارها و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندها به مدیرکل اوقاف استان تفویض شده است که جا دارد بابت این اعتماد ایشان که تاثیر فوق العاده در پیشبرد امور دارد تشکر کنیم.

در پی حمله هوایی آمریکایی- رژیم صهیونیستی، بامداد سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ به حسینیه اعظم زنجان، ساختمان اداری و فرهنگی حسینیه شامل کتابخانه، ‌صندوق قرض‌الحسنه و سالن اجتماعات در جوار صحن اصلی این مکان تخریب شد.

