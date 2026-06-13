۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۳

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در سلطانیه/ جلوه‌گری هنر دستان هنرمندان سلطانیه‌ای در جوار آرامگاه چلبی‌اوغلی

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در سلطانیه/ جلوه‌گری هنر دستان هنرمندان سلطانیه‌ای در جوار آرامگاه چلبی‌اوغلی

به مناسبت هفته صنایع‌دستی، نمایشگاه ویژه‌ای با هدف معرفی و عرضه آثار هنرمندان شهرستان سلطانیه در محل آرامگاه تاریخی چلبی‌اوغلی برپا شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان سلطانیه هم‌زمان با آغاز هفته صنایع‌دستی، روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ در فضای تاریخی آرامگاه چلبی‌اوغلی افتتاح شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سلطانیه در تشریح جزئیات این رویداد افزود: در این نمایشگاه طیف متنوعی از هنرهای بومی و اصیل منطقه شامل گلیم‌بافی، مصنوعات چرمی، بافتنی‌های سنتی، عروسک‌های دست‌ساز و بومی، آینه‌کاری، سفال، کاشی‌کاری و آثار چوبی به نمایش درآمده است.

پروانه عسگری با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر این شهرستان اظهار کرد: سلطانیه به واسطه پیشینه تاریخی غنی و وجود پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، جایگاهی ویژه در حوزه گردشگری دارد.

عسگری گفت: وظیفه داریم با حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، انگیزه آنان را برای تولید آثار متنوع و باکیفیت ارتقا دهیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سلطانیه در پایان خاطرنشان کرد: صنعتگران صنایع‌دستی شهرستان سلطانیه در حوزه‌های مختلف بسیار فعال و پویا هستند و برپایی این نمایشگاه فرصتی است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، گامی در راستای معرفی و ترویج صنایع‌دستی بومی برداشته شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301909
زهرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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