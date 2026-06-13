به گزارش خبرنگار میراثآریا، نمایشگاه صنایعدستی شهرستان سلطانیه همزمان با آغاز هفته صنایعدستی، روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ در فضای تاریخی آرامگاه چلبیاوغلی افتتاح شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سلطانیه در تشریح جزئیات این رویداد افزود: در این نمایشگاه طیف متنوعی از هنرهای بومی و اصیل منطقه شامل گلیمبافی، مصنوعات چرمی، بافتنیهای سنتی، عروسکهای دستساز و بومی، آینهکاری، سفال، کاشیکاری و آثار چوبی به نمایش درآمده است.
پروانه عسگری با تأکید بر ظرفیتهای بینظیر این شهرستان اظهار کرد: سلطانیه به واسطه پیشینه تاریخی غنی و وجود پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، جایگاهی ویژه در حوزه گردشگری دارد.
عسگری گفت: وظیفه داریم با حمایت از هنرمندان صنایعدستی، انگیزه آنان را برای تولید آثار متنوع و باکیفیت ارتقا دهیم.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سلطانیه در پایان خاطرنشان کرد: صنعتگران صنایعدستی شهرستان سلطانیه در حوزههای مختلف بسیار فعال و پویا هستند و برپایی این نمایشگاه فرصتی است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، گامی در راستای معرفی و ترویج صنایعدستی بومی برداشته شود.
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