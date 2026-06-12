به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمحمد عبودزاده امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: همزمان با فرارسیدن هفته صنایعدستی کارگاه تخصصی بستهبندی صنایعدستی با هدف تقویت زنجیره ارزش صنایعدستی و ارتقای جایگاه تولیدات سنتی و نیز ارتقای ارائه و بستهبندی کیفی محصولات صنایع دستی در اهواز برگزار میشود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان بیان کرد: در چارچوب این کارگاه آموزشی بستهبندی خلاقانه و پایدار محصولات صنایعدستی در سالن اجتماعات زندهیاد عزتالله نگهبان ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: این کارگاه با تمرکز بر آموزش روشهای نوین بستهبندی، طراحی هویت بصری محصولات و بهرهگیری از مواد سازگار با محیطزیست زمینه ارتقای کیفیت عرضه و بازاریابی آثار هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی را فراهم میکند.
به باور عبودزاده: بستهبندی مناسب علاوه بر حفاظت از محصولات صنایعدستی نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده، ایجاد علاقمندی و جذب مشتریان داخلی و خارجی و تقویت برند صنایعدستی خوزستان ایفا میکند.
او خاطرنشان کرد: آموزش شیوههای خلاقانه و استاندارد بستهبندی به عنوان یکی از حلقههای مهم توسعه بازار صنایعدستی در دستور کار قرار گرفته است.
عبودزاده گفت: به شرکتکنندگان در این کارگاه آموزشی گواهی معتبر از سوی معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی خوزستان اعطا خواهد شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان با بیان اینکه این کارگاه آموزشی یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ اجرایی میشود اضافه کرد: صنعتگران صنایعدستی برای ثبتنام در این کارگاه آموزشی میتوانند با شماره تماس ۰۶۱۳۵۵۴۲۵۳۷ تماس بگیرند.
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