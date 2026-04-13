به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه جاری در نشست با نماینده و فرماندار کازرون، بابیان این نکته که فارس تنها استانی است که اجازه واگذاری بناها (ماده ۲۷) را مستقیماً از وزیر دریافت کرده، بیان کرد: هر سرمایه‌گذاری که برای احیای کاروانسراهای «کنارتخته» و «کمارج» معرفی شود، در کمتر از ۱۰ روز مجوز فعالیت دریافت خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس همچنین طرح «عوارض صفر درصد» برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مجتمع‌های گردشگری را تشریح کرد.

مریدی با اشاره به وضعیت کاروانسراهای تاریخی کازرون گفت: منتظر بودجه دولتی نمانید؛ ما آماده‌ایم این بناها را به افراد دارای اهلیت واگذار کنیم. سرمایه‌گذار به میزان هزینه‌ای که برای مرمت صرف می‌کند، حق بهره‌برداری طولانی‌مدت خواهد داشت و ما نیز در ۱۰ روز تمام تشریفات اداری را در استان انجام می‌دهیم.

او در پاسخ به دغدغه نماینده مجلس درباره جاده بیشاپور تصریح کرد: اگرچه حساسیت‌های یونسکو در سایت‌های جهانی بسیار بالاست، اما جان مردم برای ما اولویت دارد. راهکار ما تعامل است؛ به زودی تیم فنی و باستان‌شناسی را اعزام می‌کنیم تا مسیر اصلاح جاده به صورت دستی و تحت نظارت دقیق انجام شود تا هم لرزه‌ای به آثار وارد نشود و هم جاده تعریض گردد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس همچنین پیشنهاد داد به جای سازه‌های ثابت در حریم بیشاپور، از مدل موفق «بوم‌گردی عشایری و سیاه‌چادر» که محبوب گردشگران خارجی است، استفاده شود.

او گفت: ما در حال بررسی صورتجلسات، مصوبات و وعده‌های گذشته هستیم و هیچ مطالبه‌ای از مردم کازرون، از سنگ‌فرش بازار نمدمال‌ها تا مرمت امامزاده‌ها، از دستور کار خارج نخواهد شد.

مریدی ضمن استقبال از پیشنهاد ایجاد «نمایشگاه دائمی صنایع دستی نخل» در خشت، تأکید کرد که مدیریت جدید میراث فرهنگی فارس به دنبال «نه» گفتن نیست، بلکه به دنبال یافتن راهکارهای قانونی برای «بشودها» است تا کازرون دوباره به جایگاه واقعی خود در نقشه گردشگری جهان بازگردد.

نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با انتقاد شدید از فرسایشی شدن پروژه‌های عمرانی و حفاظتی در قطب میراث جهانی فارس، خواستار تدبیر مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس برای حل بحران جاده دسترسی بیشاپور و احیای کاروانسراهای تاریخی شد.

غلامرضا دهقان ناصرآبادی، ضمن اشاره به حوادث جاده‌ای مرگبار در نزدیکی شهر تاریخی بیشاپور، از معطلی پیمانکار راهداری به دلیل عدم صدور مجوز میراث گله کرد.

او همچنین با اشاره به وضعیت بحرانی بودجه دولتی، تنها راه نجات آثار باستانی کازرون را «واگذاری به بخش خصوصی» و اجرای صورت‌جلسات زمین‌مانده ۱۶ سال اخیر دانست.

نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی در این دیدار به «پیچ خطرناک» جاده دسترسی به تنگ چوگان و غار شاپور اشاره کرد و گفت: تاکنون ده‌ها نفر در این نقطه جان باخته‌اند. علی‌رغم تأیید معاون وزیر مبنی بر بی‌خطر بودن اصلاح این مسیر برای آثار تاریخی، اختلاف‌نظرهای کارشناسی در بدنه استانی میراث فرهنگی، جان مردم را گروگان گرفته است.

ناصرآبادی با توصیف زیبایی خیره‌کننده کاروانسراهای «کنارتخته» و «کمارج»، این بناها را با آثار اصفهان مقایسه کرد و گفت: ما آمادگی داریم این فضاها را از طریق مزایده یا فراخوان به بخش خصوصی واگذار کنیم تا هم حفظ شوند و هم به منبع درآمد و اشتغال برای جوانان تبدیل گردند.

نماینده کازرون از مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس خواست؛ معاونت‌های اداره کل میراث به کازرون اعزام شوند تادر یک بسته کامل، تمامی ظرفیت‌های قابل واگذاری شناسایی شوند. اجازه ندهید سرمایه‌گذاران بومی کازرون که در تمام کشور پیشتاز هستند، پشت درهای بروکراسی میراث فرهنگی نا امید شوند.

ناصرآبادی بر آمادگی کامل فرمانداری و نهادهای شهرستانی برای حمایت از طرح‌های تحولی میراث فرهنگی تأکید کرد و یادآور شد که احیای بازار قدیم و مدرسه تاریخی کازرون می‌تواند چهره افتخارآمیز این دیار را دوباره به تراز اول گردشگری کشور بازگرداند.

فرماندار شهرستان کازرون نیز در این نشست با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های اقامتی و رفاهی در قطب میراث جهانی استان، خواستار تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری ویژه برای این شهرستان شد.

زین‌العابدین نیک‌مرام، پتانسیل‌های گردشگری این شهرستان را در دنیا بی‌نظیر خواند و تأکید کرد که شایسته نیست شهرستانی با شهرت جهانی «بیشاپور» و «غار شاپور»، حتی از داشتن یک هتل استاندارد محروم باشد.

او در این نشست با اشاره به عزم جدی مدیریت اجرایی و نماینده مجلس برای تحول در حوزه گردشگری، اظهار کرد: کازرون با دارا بودن مجموعه جهانی بیشاپور، تنگ چوگان و غار منحصربه‌فرد شاپور، ظرفیتی فراتر از مرزهای ایران دارد، اما بروکراسی اداری و سخت‌گیری‌های غیرضروری در صدور مجوزها، مانع حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است.

فرماندار شهرستان کازرون با اشاره به پیگیری‌های نماینده کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی برای رونق اقتصادی منطقه، افزود: امروز بخش خصوصی آماده است تا در پروژه‌های بزرگی نظیر احداث هتل در مجاورت بیشاپور یا تسهیل دسترسی به غار شاپور (از طریق راه‌اندازی تله‌کابین یا آسانسور با رعایت ضوابط میراثی) سرمایه‌گذاری کند. انتظار ما از کل مجموعه میراث فرهنگی این است که به جای ایجاد موانع، نقش تسهیل‌گر را ایفا کنند.

نیک مرام با بیان اینکه بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و انبوه سازان موفق در کلان‌شهرها، ریشه در خاک کازرون دارند، تصریح کرد: اگر بسته‌های مطالعه‌شده و مجوزهای بی‌دردسر آماده باشد، فرزندان این شهرستان مشتاقند تا سرمایه‌های خود را صرف توسعه زادگاهشان کنند. ما در مناطقی نظیر خشت، کنارتخته و دشت‌برم، مواهب طبیعی و نخلستان‌هایی داریم که می‌تواند به قطب گردشگری کشاورزی تبدیل شود.

او همچنین با تمجید از نگاه تخصص‌محور و سوابق درخشان مدیرکل میراث فرهنگی فارس، خاطرنشان کرد: سابقه مدیریتی و درایت شما در حل چالش‌های فرهنگی، این امید را در دل مردم کازرون زنده کرده است که در این دوره، گره‌های قدیمی میراث فرهنگی باز شده و شاهد شکوفایی زیرساختی در این شهرستانِ همواره سرافراز باشیم.

در پایان این نشست، فرماندار کازرون با یادآوری افتخارات این شهرستان در تقدیم شهدای شاخص ملی و کادرسازی برای نظام، تأکید کرد که خدمت به مردم کازرون و توسعه زیرساخت‌های آن، یک وظیفه ملی است و نباید اجازه داد فرصت‌های تمدنی این منطقه به دلیل مسائل مالی یا اداری نادیده گرفته شود.

