گلاب میمند هزار سال پیش جهان را فتح کرده بود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آرریا، بهزاد مریدی، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در آیین گرامی‌داشت روز میمند با عنوان «رایحه میمند در آستان حافظ» که با حضور جمعی از چهره‌های ملی و استان فارس در مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه شیراز برگزار شد، ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع)، به تبارشناسی تاریخی مِیمند پرداخت و گفت: روزی که اردشیر بابکان از “دارابگرد” برخاست و شکوه ساسانی را در “شهر گور” بنا نهاد، مِیمند یکی از کوره‌های (بخش‌های) اصلی و درخشان آن تمدن بود. تاریخ ما با نام مِیمند گره خورده است.

مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با استناد به متون تاریخی کهن افزود: ابوسهل بلخی و مستوفی‌الممالک هزار سال پیش روایت کرده‌اند که گلاب مِیمند از طریق دریا به دورترین نقاط جهان از جمله شام و مصر فرستاده می‌شد. مِیمند در آن دوران یک شاهراه تجاری جهانی بود. سؤال بزرگ ما امروز این است که با چنین پیشینه‌ای، چرا امروز نباید در همان جایگاه جهانی ایستاده باشیم؟

مریدی با تجلیل از دستان هنرمند مردم مِیمند، اظهار داشت: گلاب مِیمند از دل انگشتان روشن مردمی می‌آید که صبح را در کاسه‌های مسی می‌ریزند. مِیمند جایی است که گل، نام خود را از عطر باد می‌گیرد. امشب عطر گل سرخ به حافظیه آمده تا بگوید میراث تنها سنگ و بنا نیست؛ میراث چیزی است که مانند عطر در هوا می‌ماند، اگر “باد عشق” وزیدن بگیرد.

او با قدردانی از هم‌افزایی شهردار، فرماندار و نماینده مردم میمند در مجلس، در ثبت ملی شیشه‌گری و پیگیری ثبت جهانی گل محمدی، خاطرنشان کرد: این رویداد، آغاز فصلی نو برای بازگرداندن مِیمند به دوران شکوه صادراتی و جهانی آن است.

