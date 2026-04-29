۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰

میز راهبردی گردشگری؛ هم‌صدا برای جهانی‌شدن روستای رویایی مصر

سیزدهمین نشست میز راهبردی گردشگری استان اصفهان با محوریت بررسی روند آماده‌سازی روستای گردشگری و کویری مصر برای ثبت جهانی، به ریاست مهدی جمالی‌نژاد استاندار و با حضور امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران مرتبط، در محل سالن اجتماعات دختران شهید دبستان میناب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۹ اردیبهشت‌ماه، در حاشیه برگزاری سیزدهمین نشست میز راهبردی گردشگری استان اصفهان گفت: در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده برای تکمیل پرونده ثبت جهانی روستای مصر ارائه شد؛ روستایی که به‌واسطه چشم‌انداز کم‌نظیر تپه‌های شنی، معماری بومی و تجربه منحصربه‌فرد گردشگری کویری، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران به شمار می‌رود.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: مسئولان مربوطه نیز گزارشی از اقدامات زیرساختی مورد نیاز که شامل تأمین و بهسازی پارکینگ اختصاصی گردشگران، سامان‌دهی ورودی روستا مطابق استانداردهای مقصد گردشگری بین‌المللی و نصب تابلوی رسمی ورودی در شأن هویت گردشگری و طبیعت منحصربه‌فرد مصر بود، ارائه کردند.

آبیان افزود: استاندار اصفهان نیز با تأکید بر اهمیت جایگاه روستای مصر در توسعه گردشگری کویری کشور، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای اجرای دقیق و سریع مصوبات نشست تأکید کرد.

