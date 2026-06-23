آیین سنتی «پاگلاب هفتم محرم» در روستای چم علیشاه لنجان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا حبیبی گفت: آیین سنتی «پاگلاب هفتم محرم» که از سنت‌های دیرینه و ارزشمند منطقه به شمار می‌رود، هرساله در روز هفتم ماه محرم با مشارکت مردم روستا برگزار می‌شود. در این مراسم، گلاب به شیوه سنتی تهیه و به نیت تبرک و نذر برای استفاده در آیین‌های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی آماده می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان، پاسداری از آیین‌های بومی و مذهبی را گامی مؤثر در حفظ هویت فرهنگی و انتقال میراث معنوی به نسل‌های آینده دانست و ضمن تأکید بر ضرورت مستندسازی و معرفی این ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، ادامه داد: آیین پاگلاب چم‌علیشاه به‌عنوان یکی از جلوه‌های ماندگار فرهنگ عاشورایی و همبستگی اجتماعی مردم منطقه، نقش مهمی در حفظ سنت‌ها و تقویت پیوندهای فرهنگی و مذهبی جامعه محلی ایفا می‌کند.

این آیین به شماره ۳۲۸۵ به خرداد ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی میراث‌فرهنگی ناملموس کشور ثبت‌ شده است.

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