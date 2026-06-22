بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز ۱ تیرماه، در جریان سفر یکروزه به شهرستان سمیرم و در حاشیه بازدید از مجتمع گردشگری «دیارا»، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر این شهرستان در حوزه گردشگری طبیعت، گفت: سمیرم با برخورداری از آبشارهای متعدد، مناظر طبیعی چشمنواز، منابع طبیعی غنی و اقلیم کوهستانی، یکی از مهمترین مقاصد طبیعتگردی استان اصفهان به شمار میرود و از این رو در برنامهریزیهای توسعه گردشگری استان جایگاه ویژهای دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: یکی از مهمترین چالشهای توسعه گردشگری در مناطق طبیعی، ایجاد توازن میان بهرهبرداری گردشگری و حفاظت از محیط زیست است؛ موضوعی که نیازمند برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و حضور سرمایهگذارانی است که علاوه بر نگاه اقتصادی، دغدغه حفظ طبیعت و منظرهای طبیعی را نیز داشته باشند.
کرم زاده با بیان اینکه جذابیت اصلی این مناطق در اصالت و بکر بودن طبیعت آنها نهفته است، افزود: گردشگران در بسیاری از موارد بیش از آنکه به دنبال اقامت در فضاهای لوکس باشند، خواهان تجربه زندگی بومی، روستایی و عشایری هستند و همین موضوع میتواند زمینهساز شکلگیری الگوهای جدید و پایدار گردشگری در مناطق طبیعی شود.
او تصریح کرد: استفاده از ظرفیت چادرهای عشایری، اقامتگاههای سازگار با طبیعت و سازههایی با مصالح بومی همچون چوب، خشت و گل، ضمن کاهش هزینههای سرمایهگذاری، امکان جذب گردشگران بیشتر را فراهم میکند و در عین حال به حفظ هویت فرهنگی و طبیعی مناطق کمک خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: توسعه طبیعتگردی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، میتواند به رونق صنایعدستی، افزایش درآمد جوامع محلی و مشارکت مستقیم مردم در حفاظت از محیط زیست منجر شود؛ موضوعی که از مهمترین اهداف توسعه گردشگری پایدار در استان اصفهان به شمار میرود.
کرم زاده در ادامه با اشاره به موضوع گردشگری در مناطق حفاظتشده اظهار کرد: هرگونه فعالیت گردشگری در این مناطق باید با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود و میراثفرهنگی در این زمینه تابع سیاستها و مقررات تعیینشده از سوی محیط زیست است.
او افزود: فعالیت در مناطق حفاظتشده علاوه بر ملاحظات زیستمحیطی، دارای ابعاد حفاظتی و امنیتی نیز هست و به همین دلیل تنها شرکتهای آموزشدیده، دارای صلاحیت و مورد تأیید دستگاههای متولی میتوانند در این حوزه فعالیت کنند. جلوگیری از آسیب به پوشش گیاهی، حفاظت از حیات وحش، پیشگیری از شکار غیرمجاز و کنترل آثار ناشی از حضور گردشگران از جمله مواردی است که باید در تمامی برنامههای طبیعتگردی مورد توجه قرار گیرد و اجرای استانداردهای تخصصی در این زمینه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به تجربه کشورهای موفق در بهرهگیری از ظرفیت مناطق طبیعی و حفاظتشده برای توسعه گردشگری تاکید کرد: بهرهبرداری گردشگری از این عرصهها تنها زمانی امکانپذیر است که تمامی استانداردهای زیستمحیطی، از جمله کنترل تردد، میزان سر و صدا و حفاظت از زیستگاههای طبیعی حیات وحش رعایت شود.
گفتنی است مجتمع گردشگری دیارا در شهرستان سمیرم در سال ۱۴۰۳ راهاندازی شده است. این مجموعه در زمینی به وسعت سه هکتار احداث شده و دارای سه ویلای فعال است. سطح اشغال پروژه ۱۵۰۰ مترمربع بوده و اجرای آن در دو فاز پیشبینی شده است. فاز نخست مجموعه با زیربنای ۶۴۰ مترمربع به بهرهبرداری رسیده و از جمله بخشهای شاخص آن میتوان به بازارچه صنایعدستی و فضای چادر عشایری اشاره کرد.
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