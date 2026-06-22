۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹

استفاده از ظرفیت‌های بالقوه گردشگری صنعتی در اصفهان در دستور کار قرار گرفت

استفاده از ظرفیت‌های بالقوه گردشگری صنعتی در اصفهان در دستور کار قرار گرفت

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، در نشست بررسی توسعه گردشگری صنعتی که با حضور نماینده شرکت فولاد مبارکه و نمایندگان فرمانداری مبارکه برگزار شد، بر لزوم توجه جدی به ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده گردشگری تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۱ تیرماه با اشاره به تنوع محصولات گردشگری گفت: در حوزه گردشگری، ظرفیت‌های متنوعی وجود دارد که تاکنون به آن‌ها به‌طور کامل پرداخته نشده است و لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل، مسیرهای جدیدی در توسعه گردشگری استان ایجاد شود.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین از نگاه توسعه‌محور مجموعه بزرگ فولاد مبارکه قدردانی کرد و ادامه داد: جای تقدیر دارد که این مجموعه عظیم صنعتی به فکر توسعه‌های جانبی و ایجاد پیوند میان صنعت و گردشگری است.

آبیان با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این حوزه، افزود: با الگوبرداری صحیح از کشورهایی مانند آلمان می‌توان حوزه‌های متنوعی از جمله گردشگری صنعتی و معدنی را گسترش داد و آن‌ها را به یکی از محصولات مهم گردشگری تبدیل کرد.

او همچنین با اشاره به گشایش‌های سیاسی اخیر، این شرایط را فرصتی برای تقویت گردشگری دانست و تصریح کرد: این تحولات ضرورت توجه بیشتر و قرار گرفتن گردشگری در اولویت برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد.

معاون گردشگری استان اصفهان از برنامه‌ریزی برای تقویت دیپلماسی گردشگری خبر داد و گفت: در این مسیر به دنبال فعال‌سازی NGOهای بین‌المللی و حضور مؤثر در شبکه‌ها و رویدادهایی مانند Cinetour هستیم.

آبیان بر ضرورت تولید محتوای تخصصی و چندزبانه در حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: همچنین برگزاری «فم‌تور»ها (تورهای آشنایی برای فعالان گردشگری و رسانه‌ها) می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری صنعتی استان داشته باشد.

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کد خبر 1405040100045
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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