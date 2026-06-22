به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۱ تیرماه با اشاره به تنوع محصولات گردشگری گفت: در حوزه گردشگری، ظرفیت‌های متنوعی وجود دارد که تاکنون به آن‌ها به‌طور کامل پرداخته نشده است و لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل، مسیرهای جدیدی در توسعه گردشگری استان ایجاد شود.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین از نگاه توسعه‌محور مجموعه بزرگ فولاد مبارکه قدردانی کرد و ادامه داد: جای تقدیر دارد که این مجموعه عظیم صنعتی به فکر توسعه‌های جانبی و ایجاد پیوند میان صنعت و گردشگری است.

آبیان با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این حوزه، افزود: با الگوبرداری صحیح از کشورهایی مانند آلمان می‌توان حوزه‌های متنوعی از جمله گردشگری صنعتی و معدنی را گسترش داد و آن‌ها را به یکی از محصولات مهم گردشگری تبدیل کرد.

او همچنین با اشاره به گشایش‌های سیاسی اخیر، این شرایط را فرصتی برای تقویت گردشگری دانست و تصریح کرد: این تحولات ضرورت توجه بیشتر و قرار گرفتن گردشگری در اولویت برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد.

معاون گردشگری استان اصفهان از برنامه‌ریزی برای تقویت دیپلماسی گردشگری خبر داد و گفت: در این مسیر به دنبال فعال‌سازی NGOهای بین‌المللی و حضور مؤثر در شبکه‌ها و رویدادهایی مانند Cinetour هستیم.

آبیان بر ضرورت تولید محتوای تخصصی و چندزبانه در حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: همچنین برگزاری «فم‌تور»ها (تورهای آشنایی برای فعالان گردشگری و رسانه‌ها) می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری صنعتی استان داشته باشد.

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