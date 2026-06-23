بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز ۲ تیرماه گفت: روستای تاریخی ابیانه با پیشینه تمدنی و با گسترهای از عهد ساسانی، یکی از مناطق تاریخی در شهرستان نطنز است که جدای از تنوع فرهنگ و معماری، آیینها و رسوم مختلفی دارد که محرم یکی از مهمترین نمادهای آیینی و مذهبی است که هرساله با حضور اهالی روستا و علاقهمندان به اهلبیت علیهالسلام باشکوه برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: از آیینهای تاریخی و مذهبی محرم که در این روستا مرسوم است میتوان به آئین سنتی جغجغه زنی، نخل گردانی، شده برداری، طلوع خوانی و ذاکری اشاره کرد.
کرمزاده افزود: مراسم محرم یکی از مهمترین آیینهای مذهبی و پویا در ابیانه است که نسل جدید این روستا هم اعتقاد ویژهای برای برگزاری آن دارند. بهطوریکه نزدیک به فرارسیدن دهه محرم ابیانهایها، خود را به روستای ابیانه میرسانند تا این مراسم را باشکوه هر چه تمامتر اجرا کنند.
او تصریح کرد: امسال و با توجه به حضور تمامی ابیانهایها در این دو روز در ابیانه برای برگزاری آیینهای سنتی محرم و با توجه به هماهنگیهای انجامشده با سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز استان اصفهان، آیینهای روز تاسوعا این روستای تاریخی از شبکههای مختلف سیما ازجمله شبکه استانی اصفهان بهصورت زنده پوشش داده خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تأکید کرد: با توجه به برگزاری این آیینها در روستای تاریخی ابیانه، در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، ورود گردشگران به این روستا ممنوع است.
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