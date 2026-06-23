نخستین تجربه ملی استفاده از مسئولیت اجتماعی صنایع برای مرمت آثار تاریخی از اصفهان آغاز شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۲ تیرماه، در حاشیه نشست قرارگاه جهادی جنگ رمضان با اعلام این مطلب گفت: این اقدام نخستین تجربه در کشور است که در آن ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع برای احیای بناهای تاریخی آسیب‌دیده پس از جنگ رمضان به کار گرفته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به آغاز یک الگوی تازه در حوزه حفاظت از میراث تاریخی کشور، ادامه داد: برای نخستین بار در میان ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی برای مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده پس از جنگ رمضان استفاده کرده است.

او افزود: این اقدام بر اساس تکالیف و تأکیدهای مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه کشور انجام می‌شود؛ قانونی که بر بهره‌گیری از توان مردمی، مشارکت بخش خصوصی و جلب همکاری نهادهای اقتصادی برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی تأکید دارد.

کرم زاده با تشریح رویکردهای این اداره‌کل در جذب مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی ما استفاده از ظرفیت خیرین میراث‌فرهنگی است؛ خیرینی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور به دلیل دغدغه‌های تمدنی و علاقه به حفظ هویت تاریخی ایران تمایل دارند در صیانت از میراث‌فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

او گفت: بسیاری از علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی معتقدند حفاظت از آثار تاریخی در واقع حفاظت از حافظه تاریخی و تمدنی یک ملت است. ایران دارای پیشینه‌ای چند هزار ساله است و انتقال این میراث به نسل‌های آینده نیازمند مشارکت گسترده اجتماعی است.

کرم‌زاده تصریح کرد: برخی از فعالان بخش خصوصی در قالب سرمایه‌گذاری وارد حوزه مرمت می‌شوند و پس از احیای بنا در قالب مجموعه‌های گردشگری مانند بوتیک هتل‌ها، فضاهای فرهنگی یا سفره‌خانه‌های سنتی از آن بهره‌برداری می‌کنند. در مقابل گروهی نیز بدون هدف اقتصادی و صرفاً در قالب مسئولیت اجتماعی، حفاظت از میراث فرهنگی را وظیفه خود می‌دانند.

او با اشاره به جایگاه تمدنی میراث فرهنگی ایران گفت: میراث تاریخی کشور تنها متعلق به یک دوره خاص نیست و ریشه‌های آن هم به پیش از اسلام و هم به دوره‌های پس از اسلام بازمی‌گردد. همین تداوم تاریخی سبب شده که حفاظت از آثار تاریخی در واقع حفاظت از هویت و ریشه‌های فرهنگی این سرزمین تلقی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه بسیاری از نهادهای فرهنگی و دینی نیز بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی تأکید دارند، افزود: حفظ میراث فرهنگی در حقیقت پاسداری از ریشه‌های تاریخی ملت ایران است و همین موضوع موجب شده که علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی با نگاه مسئولانه به این حوزه ورود کنند.

او ادامه داد: در همین چارچوب تفاهم‌نامه‌ای با شرکت بیمه بازار منعقد شده است تا مرمت مسجد جامع عباسی در میدان نقش جهان به عنوان یک پایگاه ثبت جهانی یونسکو آغاز شود؛ بنایی که نه تنها متعلق به مردم ایران بلکه بخشی از میراث مشترک بشریت محسوب می‌شود.

کرم‌زاده با تأکید بر اهمیت این همکاری تصریح کرد: شرکت بیمه بازار در قالب مسئولیت اجتماعی خود آغاز مرمت این بنای تاریخی را پذیرفته و ما این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر فرهنگ‌سازی برای مشارکت صنایع در حفاظت از میراث فرهنگی می‌دانیم.

او افزود: مجموعه‌هایی که در چنین اقداماتی مشارکت می‌کنند به عنوان حافظان تاریخ و میراث فرهنگی کشور معرفی خواهند شد و بدون تردید معرفی و تقدیر از این شرکت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش این فرهنگ در میان سایر بنگاه‌های اقتصادی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان همچنین به پیش‌بینی برخی مشوق‌های قانونی برای مشارکت صنایع در مرمت آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: در قوانین مرتبط امکان استفاده از سازوکارهایی وجود دارد که در صورت طی فرآیندهای قانونی از طریق شورای برنامه‌ریزی استان و دستگاه‌های مرتبط، هزینه‌های انجام شده در قالب مسئولیت اجتماعی بتواند در چارچوب‌های مالیاتی نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

او تصریح کرد: در صورت تحقق این سازوکارها می‌توان ظرفیت‌های بیشتری از صنایع و شرکت‌ها را برای مشارکت در مرمت بناهای تاریخی جذب کرد؛ موضوعی که می‌تواند تحول مهمی در تأمین منابع مالی حفاظت از آثار تاریخی ایجاد کند.

کرم‌زاده درباره جزئیات اجرایی تفاهم‌نامه مرمت مسجد جامع عباسی گفت: در فاز نخست این طرح عملیات مرمت با اعتبار هشت میلیارد تومان آغاز می‌شود و این مرحله شامل بخش‌هایی از بدنه و سازه مسجد است که در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شده یا نیازمند استحکام‌بخشی فوری است.

او با اشاره به گستره آسیب‌ها در این بنای تاریخی ادامه داد: برآوردهای فنی نشان می‌دهد که مرمت کامل مسجد نیازمند اعتبارات قابل توجهی است. بخشی از کاشی‌کاری‌ها دچار ریزش شده و در برخی قسمت‌ها نیز ستون‌های بنا دچار لغزش سازه‌ای شده‌اند که نیازمند بررسی‌های دقیق مهندسی و اقدامات استحکام‌بخشی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان همچنین از وجود برخی مشکلات زیرساختی در این مجموعه تاریخی خبر داد و گفت: در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، برخی مداخلات دوره‌های گذشته نیز بار اضافی بر سازه وارد کرده است. در نتیجه برای حفاظت پایدار بنا لازم است مطالعات دقیق سازه‌ای و اقدامات حفاظتی در دستور کار قرار گیرد.

او افزود: یکی از مشکلات جدی مسجد جامع عباسی مسئله رطوبت به ویژه در بخش شبستان‌ها است که به مرور زمان به تزئینات و سازه بنا آسیب وارد کرده است. در همین راستا جابه‌جایی برخی فضاهای خدماتی از جمله سرویس‌های بهداشتی و حذف ساخت‌وسازهای نامناسب گذشته نیز در برنامه مرمتی پیش‌بینی شده است.

کرم‌زاده تصریح کرد: تمامی مراحل این پروژه در قالب یک تفاهم‌نامه دقیق و با جزئیات کامل تنظیم شده و اجرای آن تحت نظارت کامل دستگاه‌های نظارتی انجام خواهد شد.

او ادامه داد: از آنجا که منابع مالی پروژه از مسیرهای قانونی و در چارچوب شورای برنامه‌ریزی استان تأمین می‌شود، نهادهایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز بر روند هزینه‌کرد و اجرای پروژه نظارت خواهند داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: پس از پایان عملیات مرمت، گزارش جامعی از روند اقدامات انجام شده، مستندات فنی و نتایج پروژه تهیه و در اختیار شرکت مشارکت‌کننده قرار خواهد گرفت و این گزارش‌ها به عنوان بخشی از مستندات حفاظت از میراث جهانی نقش جهان ثبت و منتشر می‌شود.

کرم زاده تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع می‌تواند به الگویی ملی برای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی کشور تبدیل شود و تجربه آغاز شده در اصفهان زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی در صیانت از میراث فرهنگی ایران خواهد بود.

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