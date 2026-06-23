بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی جمالی نژاد امروز سهشنبه ۲ تیرماه و در حاشیه نشست قرارگاه جهادی رمضان، با اعلام این مطلب گفت: این اقدام نخستین تجربه جدی ورود بخش خصوصی به مرمت آثار تاریخی آسیبدیده از جنگ رمضان است و میتواند به الگویی ملی در حفاظت از میراث فرهنگی تبدیل شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: امروز شاهد رخدادی مهم در سطح کشور هستیم که میتواند نقطه عطفی در توجه به مسئولیت اجتماعی در حوزه میراثفرهنگی باشد. برای نخستین بار پس از خسارتهایی که در جریان جنگ رمضان به آثار تاریخی وارد شد، یک مجموعه بخش خصوصی بهطور مستقیم در حوزه مرمت یک اثر شاخص تاریخی ورود کرده است؛ اقدامی که میتواند بهعنوان یک تجربه موفق در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.
جمالی نژاد با اشاره به پیشینه مشارکت خیرین در حوزههای مختلف. ادامه داد: در سالهای گذشته خیرین کشور به ویژه در اصفهان در حوزههایی مانند مدرسهسازی، سلامت، ورزش و توسعه زیرساختهای شهری اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند، اما کمتر شاهد ورود جدی آنان به حوزه مرمت بناهای تاریخی و صیانت از میراثفرهنگی بودهایم. این در حالی است که میراث تاریخی، ریشههای هویتی و تمدنی این سرزمین را شکل میدهد و توجه به آن ضرورتی انکارناپذیر است.
او افزود: در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز کمتر دیده بودیم مجموعههای اقتصادی منابع خود را برای حفاظت از آثار تاریخی هزینه کنند. خوشبختانه امروز با همت مجموعه بیمه بازار و با دغدغهای که برای تاریخ و هویت ملی کشور وجود داشته است، این مسیر آغاز شد و تفاهمنامه مرمت مسجد جامع عباسی اصفهان به امضا رسید.
او با اشاره به خسارتهای وارد شده به میراث تاریخی اصفهان در جریان جنگ رمضان تصریح کرد: متأسفانه در جریان اصابتهای اخیر، ۲۷ اثر تاریخی در استان اصفهان دچار آسیب شدند. این موضوع ضرورت توجه فوری به مرمت و بازسازی این آثار ارزشمند را دوچندان کرد. در همین راستا و با پیگیریهای انجام شده از سوی مدیران حوزه میراثفرهنگی استان و همراهی مجموعه بیمه بازار، نخستین تفاهمنامه برای آغاز عملیات مرمت یکی از شاخصترین بناهای تاریخی کشور یعنی مسجد جامع عباسی منعقد شد.
استاندار اصفهان افزود: براساس این تفاهمنامه مقرر شد عملیات مرمت از این اثر ارزشمند آغاز شود و در ادامه، دامنه این همکاری به سایر آثار آسیبدیده نیز گسترش یابد. امید داریم این اقدام به الگویی برای دیگر مجموعههای اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شود تا در قالب مسئولیت اجتماعی در حفاظت از میراث فرهنگی مشارکت فعالتری داشته باشند.
جمالی نژاد با قدردانی از این اقدام بخش خصوصی تصریح کرد: این حرکت ارزشمند که از سوی شرکت بیمه بازار آغاز شده است، به نوعی بدعتی مثبت در حوزه مسئولیت اجتماعی بهشمار میرود و بدون تردید در تاریخ ثبت خواهد شد. اینکه یک مجموعه اقتصادی با دغدغه ملی برای صیانت از میراث فرهنگی کشور قدم پیش بگذارد، اقدامی ماندگار و قابل تقدیر است.
او با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان گفت: اصفهان به درستی به عنوان دایرهالمعارف معماری و هنر ایران شناخته میشود. این شهر در طول تاریخ در دورههای آلبویه، سلجوقیان و صفویه پایتخت ایران بوده و هر آجر و هر خشت آن روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین است. اصفهان تنها متعلق به مردم این شهر نیست، بلکه متعلق به تمام ایرانیان و حتی جامعه جهانی است و به همین دلیل حفاظت از آن مسئولیتی ملی به شمار میرود.
جمالینژاد ابراز امیدواری کرد زنجیره ارزشمندی که امروز در حوزه مسئولیت اجتماعی برای حفاظت از میراثفرهنگی آغاز شده است با مشارکت گستردهتر صنایع، شرکتهای بزرگ و هلدینگهای اقتصادی کشور تکمیل شود و شاهد شکلگیری یک جریان فراگیر در حمایت از مرمت آثار تاریخی باشیم.
او در ادامه با اشاره به لزوم ورود جدی صنایع به مسئولیتهای اجتماعی تصریح کرد: با وجود حضور صنایع بزرگ در استان اصفهان، در حوزه مسئولیت اجتماعی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و لازم است مجموعههای صنعتی و اقتصادی حضور فعالتر و مؤثرتری در این عرصه داشته باشند. هر مجموعهای که در یک استان فعالیت میکند از ظرفیتهای طبیعی، اقتصادی و اجتماعی آن بهره میبرد و به همین دلیل مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه محلی و محیط پیرامونی آن یک حق مسلم و یک ضرورت محسوب میشود.
استاندار اصفهان با اشاره به خسارتهای گسترده ناشی از جنگ رمضان در استان افزود: در جریان این رخداد، خسارتهای قابل توجهی به بخشهای مختلف استان وارد شد. بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی دچار آسیب شدند، بیش از ۲۰۰ مدرسه در نقاط مختلف استان تخریب یا دچار خسارت جدی شدند و نزدیک به هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی نیز آسیب دیدند. در کنار این خسارتها، بخشی از آثار تاریخی ارزشمند استان نیز آسیب دید که مرمت و احیای آنها نیازمند همدلی و مشارکت گسترده همه بخشها است.
جمالی نژاد تأکید کرد: انتظار میرود صنایع بزرگ کشور با توجه به شرایطی که در استان اصفهان ایجاد شده است، حضور پررنگتری در روند بازسازی و مرمت داشته باشند و در قالب مسئولیت اجتماعی به کمک دولت و مردم بیایند. این مسیر با حمایتهای مدیریتی و با همراهی مسئولان حوزه میراثفرهنگی آغاز شده و امیدواریم با مشارکت بیشتر بخش خصوصی به یک جریان ملی تبدیل شود.
استاندار اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: آغاز مرمت مسجد جامع عباسی با مشارکت بخش خصوصی میتواند نقطه شروعی برای شکلگیری یک الگوی پایدار در حفاظت از میراث فرهنگی کشور باشد؛ الگویی که در آن صنایع و بنگاههای اقتصادی در کنار دولت و متخصصان مرمت، برای صیانت از هویت تاریخی ایران نقشآفرینی کنند.
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