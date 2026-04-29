به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی اسحاقی با اشاره به روستای شانهتراش در شهرستان تنکابن، بهعنوان یکی از هشت روستای برگزیده کشور و در آستانه ورود به رقابت جهانی «بهترین روستاهای گردشگری سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UN Tourism)» گفت: شانهتراش بهعنوان یکی از نمونههای موفق در حوزه گردشگری روستایی و جامعهمحور در استان مازندران مطرح شده است. این روستا با تکیه بر ظرفیتهای بومی، صنایعدستی اصیل و مشارکت فعال جامعه محلی، توانسته مسیر متفاوتی از توسعه پایدار گردشگری را تجربه کند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مازندران با اشاره به اهمیت این رویکرد گفت: آنچه شانهتراش را متمایز میکند، صرفاً جاذبههای طبیعی آن نیست، بلکه شکلگیری یک مدل مدیریت محلی مبتنی بر مشارکت مردم است که در قالب شرکت تعاونی و با حضور گسترده اهالی روستا محقق شده است.
او افزود: از سال ۲۰۱۸ و در چارچوب همکاری با نهادهای ملی و بهرهگیری از رویکردهای توسعهای، فرآیند مدیریت نوآورانه مقصد گردشگری در این روستا آغاز شده و اکنون به مرحله بلوغ نسبی رسیده است.
اسحاقی با اشاره به جایگاه ملی این روستا ادامه داد: روستای شانهتراش بهعنوان یکی از ۸ روستای برگزیده کشور، در آستانه ورود به این رقابت جهانی قرار دارد که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای این روستا در سطح بینالمللی است.
معاون گردشگری مازندران بیان کرد: در همین راستا، یک فضای گفتمان مشترک در سطح استانی و ملی شکل گرفته که بهعنوان کانون همافزایی، هماهنگی بین دستگاهی، سرعتبخشی و پایش مستمر اقدامات عمل میکند تا فرآیند آمادهسازی این روستا برای حضور موفق در این رقابت جهانی با انسجام بیشتری دنبال شود.این رویکرد نشان میدهد که وقتی جامعه محلی با همفکری و همکاری پیش برود، میتواند معجزه کند و الگویی برای سایر روستاها باشد
او تاکید کرد: هدف ما این است که با برنامهریزی دقیق و اقدامات هدفمند، نام شانهتراش در فهرست برترین روستاهای گردشگری جهان ثبت شود.
اسحاقی با اشاره به حمایتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت:: با توجه به اهمیت این رویداد، تخصیص اعتبارات ملی برای تکمیل زیرساختهای گردشگری، توانمندسازی جامعه محلی و توسعه خدمات اقامتی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته معاون گردشگری مازندران، این اعتبارات در حوزههایی نظیر استانداردسازی اقامتگاههای بومگردی، بهبود سیما و منظر روستا، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه زنجیره ارزش گردشگری هزینه خواهد شد تا همزمان با افزایش کیفیت تجربه گردشگران، منافع اقتصادی نیز بهصورت عادلانه در میان جامعه محلی توزیع شود.
او همچنین با اشاره به اقدامات نوآورانه در این روستا ادامه میدهد: اجرای طرح گردشگری ارگانیک (Agrotourism) و پیوند تولیدات کشاورزی و دامی با تجربه گردشگر، از جمله ظرفیتهای مهمی است که میتواند بهعنوان مزیت رقابتی این روستا در سطح ملی و بینالمللی مطرح شود.
اسحاقی تصریح کرد: روستای شانهتراش نمونهای موفق از تابآوری اجتماعی، مشارکت مردمی و مدیریت محلی در گردشگری است و تلاش ما بر این است که این تجربه به یک الگوی ملی در توسعه گردشگری روستایی تبدیل شده و زمینهساز حضور پررنگ استان مازندران ایران عزیز در عرصههای بینالمللی گردشگری باشد
