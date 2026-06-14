به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن برقی یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ گفت: در ۲۲ غرفه این نمایشگاه رشته‌های متنوع صنایع‌دستی شامل سفال و سرامیک، محصولات چوبی، جرم، دست بافته‌های سنتی، زیورآلات، حصیر و البسه محلی به معرض فروش و نمایش درآمده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابلسر اظهار کرد: این نمایشگاه با مشارکت هنرمندان و صنعتگران شهرستان و سایر مناطق استان برپا شده و بازدیدکنندگان می‌توانند ضمن آشنایی با مراحل تولید محصولات صنایع‌دستی، آثار عرضه‌شده را نیز خریداری کنند.

او خاطرنشان کرد: توسعه و ترویج صنایع‌دستی، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ و احیای هنرهای سنتی از مهم‌ترین اهداف برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی است و اداره میراث‌فرهنگی بابلسر از هنرمندان فعال این حوزه حمایت خواهد کرد.

نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان بابلسر که به مناسبت هفته صنایع‌دستی در پل کابلی این شهرستان دایر شده تا فردا ۲۵ خرداد ماه پذیرای علاقه‌مندان و گردشگران است.

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