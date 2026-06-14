۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹

فروشگاه صنایع‌دستی در بابلسر همزمان با هفته صنایع‌دستی افتتاح شد

فروشگاه صنایع‌دستی در بابلسر همزمان با هفته صنایع‌دستی افتتاح شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از افتتاح یک فروشگاه صنایع‌دستی در شهرستان بابلسر همزمان با هفته صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به توسعه زیرساخت‌های عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی در استان اظهار کرد: یک فروشگاه صنایع‌دستی با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد تومانی و در فضایی به مساحت ۱۰۰ متر مربع در مجموعه گردشگری میزبان شهرستان بابلسر به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه سرمایه‌گذار این طرح از هنرمندان بومی منطقه است، افزود: در این فروشگاه مجموعه‌ای متنوع و کامل از صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، به‌ویژه محصولات و دست‌ساخته‌های چوبی، در معرض دید و عرضه به گردشگران و علاقه‌مندان قرار گرفته است.

او استقرار این فروشگاه در یک مجموعه گردشگری پرتردد را از مهم‌ترین مزیت‌های آن برشمرد و گفت: قرارگیری در مسیر حضور گردشگران، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی مازندران و افزایش فروش محصولات هنرمندان را فراهم می‌کند.

ایزدی همچنین با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش و ایجاد فضاهای دائمی عرضه محصولات از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی چنین مراکزی، ضمن حفظ و احیای هنرهای سنتی، زمینه معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و هویت بومی مازندران به گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

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کد خبر 1405032402126
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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