به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به توسعه زیرساخت‌های عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی در استان اظهار کرد: یک فروشگاه صنایع‌دستی با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد تومانی و در فضایی به مساحت ۱۰۰ متر مربع در مجموعه گردشگری میزبان شهرستان بابلسر به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه سرمایه‌گذار این طرح از هنرمندان بومی منطقه است، افزود: در این فروشگاه مجموعه‌ای متنوع و کامل از صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، به‌ویژه محصولات و دست‌ساخته‌های چوبی، در معرض دید و عرضه به گردشگران و علاقه‌مندان قرار گرفته است.

او استقرار این فروشگاه در یک مجموعه گردشگری پرتردد را از مهم‌ترین مزیت‌های آن برشمرد و گفت: قرارگیری در مسیر حضور گردشگران، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی مازندران و افزایش فروش محصولات هنرمندان را فراهم می‌کند.

ایزدی همچنین با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش و ایجاد فضاهای دائمی عرضه محصولات از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی چنین مراکزی، ضمن حفظ و احیای هنرهای سنتی، زمینه معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و هویت بومی مازندران به گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

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