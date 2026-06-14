بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در همایش «ندای قرآن» که به پاسداشت یکی از درخشانترین تفاسیر جهان اسلام، تفسیر شریف «تسنیم» اثر ارزشمند حضرت آیتالله العظمی جوادی آملی برگزار شد، حجتالاسلام محمد باقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه مازندران با اهدای لوح سپاس از تلاشها و خدمات حسین ایزدی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، تقدیر کرد.
در متن این لوح تقدیر آمده است:
«تجلی کلام وحی در پهنهسار گیتی، همچون بارانی رحمتگستر است که کویر جانهای تشنه را سیراب میسازد و در این میان، دیار سبز علویان، همواره مهد رویش عالمان عامل و مفسران سترگی بوده است که ندای قرآن را با نسیم ولایت درآمیختند.
برگزاری شکوهمند همایش «ندای قرآن» از دیار علویان، که به پاسداشت نگین درخشان تفاسیر جهان اسلام، تفسیر شریف «تسنیم» (اثر فاخر و بیبدیل حکیم متأله، حضرت آیتالله العظمی جوادی آملی ـ مدظلهالعالی) آراسته گردید، محملی مبارک برای ترویج نسیم معرفت در کالبد جامعه قرآنی بود.
به پاس خدمت و تلاش بیشائبه جنابعالی در مسیر تمهید مقدمات، اجرا و برگزاری شایسته این رویداد عظیم معرفتی، این لوح تقدیر، تقدیم محضر ارجمندتان میگردد.
از درگاه حضرت احدیت، ذیل عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) و در سایهسار قرآن کریم، توفیق روزافزون شما را در نوشیدن و نوشاندن از چشمهسار زلال تسنیم معرفت، مسئلت دارم.
محمدباقر محمدی لائینی
نماینده مقام معظم رهبری در مازندران»
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