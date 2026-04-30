به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاشم شایق درتاریخ چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، با اشاره به استقبال چشمگیر گردشگران از فضای معطر حافظیه در روز مِیمند، گفت: بسیاری از شهرهای استان فارس دارای روزهای بزرگداشت ملی و ظرفیتهای منحصربهفرد تاریخی و تولیدی هستند. با توجه به حجم بالای تردد گردشگران داخلی و خارجی در حافظیه، این مکان بهترین بستر برای معرفی “هویت شهرستانها” به جهانیان است.
مدیر مجموعه حافظیه افزود: سیاست ما این است که از ظرفیت بینظیر حافظیه برای توسعه گردشگری کل استان استفاده کنیم. برگزاری جشنواره مِیمند در این مکان نشان داد که وقتی هنر، صنعت و تاریخ یک شهر در کنار لسانالغیب قرار میگیرد، پژواک بینالمللی پیدا میکند.
شایق تاکید کرد: ما آمادهایم تا در روزهای بزرگداشت سایر شهرهای استان نیز، حافظیه را به میعادگاه معرفی فرهنگ، صنایعدستی و توانمندیهای آن مناطق تبدیل کنیم تا گردشگران بدانند فارس فراتر از شیراز، چه گنجینههایی در دل خود دارد.
