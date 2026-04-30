حافظیه، میزبان دومین نمایشگاه سالانه عکس مِیمند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی پورمیرزا در تاریخ چهارشنبه ۹اردیبهشت ماه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار کرد: عکاسی یکی از قدرتمندترین ابزارها برای معرفی پتانسیل‌های گردشگری است.

دبیر جشنواره گل و گلاب میمند افزود:هر ساله عکاسان خبری و هنری با حضور در باغات و کارگاه‌های گلاب‌گیری مِیمند، ناب‌ترین لحظات این صنعت بومی را ثبت می‌کنند تا نقشه راهی بصری برای مسافران و علاقمندان به این منطقه ترسیم کنند.

پورمیرزا ادامه داد: در بخش غیررقابتی این نمایشگاه، آثاری از هنرمندان و عکاسان مطرح رسانه‌های کشور از جمله طاهره رخ‌بخش‌زمین، طاهره حیاتی، فاطمه پرهیز مِیمندی، حسین خسروی، محمدهادی حدادی‌نژاد، فریماه فرهمندزاده، امین فائضی، سهیلا ستایش، احمدرضا مداح، فرزانه چخماق‌ساز و امیر صادقیان به نمایش درآمد که مورد استقبال بازدیدکنندگان و مسئولان قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه در این دوره برای نخستین‌بار، بخش «فیلم کوتاه موبایلی» به مسابقات افزوده شد تا مشارکت مردمی در معرفی مِیمند دوچندان شود، گفت: در جریان بازدید استاندار فارس، مسئولین استانی و نمایندگان مجلس در بخش عکس موبایلی این مسابقه از فاطمه صفری، فاطمه عظیمی و محدثه صادقی و در در بخش فیلم کوتاه موبایلی از فاطمه پرهیز مِیمندی، فرزانه شمس، فاطمه صفری و فاطمه عظیمی به عنوان برگزیدگان تجلیل شد.

دبیر جشنواره گل و گلاب میمند همچنین از استمرار این حرکت هنری خبر داد و افزود: فراخوان سومین دوره مسابقه موبایلی عکس و فیلم کوتاه مِیمند به زودی منتشر خواهد شد تا عکاسان سراسر کشور بار دیگر برای ثبت زیبایی‌های اردی‌بهشتِ مِیمند گرد هم آیند.

