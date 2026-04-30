به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسینعلی امیری درتاریخ 9 اردیبهشت ماه در این آیین با تقدیر از ابتکار شهرداری و شورای شهر میمند و اداره کل میراث فرهنگی فارس برای برگزاری این رویداد در مرکز استان، اظهار داشت: برگزاری این مراسم در بارگاه حافظ شیرازی و نمادهایی از گل و گلاب که در اینجا قرار دارد، این پیام روشن را مخابره می‌کند که میمند دیگر در حدود جغرافیایی خود و شهرستان فیروزآباد محصور نیست.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه مردم با هویت تاریخی خود زندگی می‌کنند و شناخته می‌شوند، تصریح کرد: گلاب‌گیری و شیشه‌گری دو رکن اساسی از شناسنامه تاریخی مردم میمند است که متاسفانه در سنوات گذشته تا حدودی به فراموشی سپرده شده بود، اما امروز با همت مسئولان محلی مجدداً در مسیر احیا و شکوفایی قرار گرفته است.

امیری در ادامه از بازنگری «سند آمایش استان» در دوره جدید مدیریت ارشد فارس خبر داد و افزود: برای رفع بلاتکلیفی سرمایه‌گذاری‌های چندساله، سند آمایش استان بر اساس مزیت‌های اختصاصی هر یک از ۳۷ شهرستان فارس به‌روزرسانی شده است. خوشبختانه با ثبت ملی شیشه‌گری میمند در سال جاری، این هنر-صنعت در کنار صنعت دیرینه گلاب‌گیری، به عنوان برندهای اصلی این منطقه شناخته می‌شوند.

اوهمچنین در دستوری صریح به معاون گردشگری و امور زیارت استانداری و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، خواستار فعال‌سازی بیش از پیش اقتصاد گردشگری در میمند شد و ابراز امیدواری کرد که در مراسم سال آینده، شاهد ارائه گزارش رشد حداقل دو برابری صنعت شیشه‌گری در این شهر باشیم.

بخش مهمی از سخنان استاندار فارس به موضوع مغفول‌مانده «مالکیت فکری و معنوی» اختصاص داشت. وی با اشاره به الحاق ایران به کنوانسیون پاریس (در حوزه طرح‌های صنعتی و اختراعات) در سال ۱۳۳۷ گفت: متاسفانه مالکیت‌های فکری در کشور از منظر حقوقی ناشناخته مانده است، در حالی که در جهان امروز، برندینگ از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی و تولید ثروت محسوب می‌شوند.

امیری، تأکید کرد: کیفیت گل محمدی میمند حاصل آب و خاک ویژه همین منطقه است و اگر در جای دیگری کشت شود، این کیفیت را نخواهد داشت. از منظر حقوقی، حفاظت از این اصالت نیازمند ثبت «نشانه‌ جغرافیایی کالا» است.

او به فرماندار شهرستان و مدیران جهاد کشاورزی مأموریت داد با همراهی نمایندگان مجلس ثبت نشان جغرافیایی این محصولات را برای برخورداری از چتر حمایت حقوقی با جدیت پیگیری کنند تا منافع اقتصادی این نمانام (برند)، برای مردم همین منطقه محفوظ بماند.

استاندار فارس در پایان سخنان خود، شرط دستیابی به جامعه توسعه‌یافته را تحقق «توسعه متوازن و متناسب» دانست و هشدار داد که توسعه نامتوازن، به بی‌عدالتی ختم شده و در نهایت به ضد خود تبدیل می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان فارس با ارائه یک پیشنهاد راهبردی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محور اول توسعه استان فارس، «گردشگری» تعریف شده و دولت نیز تسهیلات ویژه‌ای در این چارچوب در نظر گرفته است، دو صنعت شیشه‌گری و گلاب‌گیری میمند باید در بستر توسعه گردشگری ایتان که سندی الزام‌آور است، جانمایی شوند تا ضمن برخورداری از حمایت‌های حقوقی، مسیر توسعه اقتصادی و ثروت‌آفرینی برای مردم این دیار هموارتر گردد.

این آیین با حضور محمدمهدی فروردین نماینده مردم فیروزآباد، قیر و کارزین و فراشبند، محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم خفر و جهرم در مجلس شورای اسلامی، سید احمد احمدی‌زاده مشاور عالی و رئیس حوزه استاندار، مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری، بهزاد مریدی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و محمدرضا ابراهیمی فرماندار فیروزآباد، فرهاد رضازاده شهردار میمند، اعضای شورای اسلامی و مردم میمند؛ شیراز و گردشگران برگزار و در آن از لوح ثبت ملی شهر میمند به عنوان «شهر ملی شیشه‌گری» به صورت رسمی رونمایی شد.

انتهای پیام/