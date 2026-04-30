بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا رضایی کوچی، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، در آیین گرامیداشت روز میمند با عنوان «رایحه میمند در آستان حافظ» که با حضور جمعی از چهرههای ملی و استان فارس در مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه شیراز برگزار شد، با تبریک میلاد امام رضا (ع) و گرامیداشت روز مِیمند، این بخش را همسایه دیرین و عزیز مردم سیمکان و جهرم خواند و اظهار داشت: مِیمند مردمی اصیل، مومن و بسیار تلاشگر دارد. تیم مدیریت شهری مِیمند (شهردار و شورای شهر) امروز نمونهای موفق از هماهنگی و دلسوزی برای تحقق مطالبات مردم هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وابستگی اقتصاد کشور به نفت، تصریح کرد: استان فارس ظرفیتهای استثنایی در حوزه گردشگری و تولید دارد که میتواند جایگزین اقتصاد نفتی شود. مِیمند و باغات گل محمدی آن سالهاست که میزبان مردم ایران است، اما باید بپذیریم که در معرفی و صیانت از این سرمایه کوتاهی شده است.
رضایی، کوچی گفت: بسیار گزنده است که میبینیم عطر و گلاب باکیفیت مِیمند به جاهای دیگر صادر شده و از آنجا با نام دیگر شهرها به خارج از کشور صادر میشود. این یک ظرفیت استثنایی برای فارس و شهرستان فیروزآباد است که نباید اجازه دهیم دسترنج کشاورزان مِیمندی به نام دیگران مصادره شود.
او بر لزوم تقویت زیرساختها تأکید کرد و افزود: هجوم گردشگران به مِیمند نیازمند زیرساخت است. ما در حوزه جادههای دسترسی، پارکینگ و امکانات رفاهی برای گردشگران دچار چالش هستیم. امیدواریم با حمایت استاندار دلسوز فارس و همکاری میراثفرهنگی، تسهیلات ویژهای برای بخش خصوصی فراهم شود تا زیرساختهای گردشگری مِیمند هم پای شهرت جهانیاش رشد کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان با آرزوی پیروزی برای رزمندگان اسلام، از تلاشهای استاندار فارس و مدیرکل میراثفرهنگی فارس در مسیر ثبت ملی و جهانی آثار منطقه قدردانی کرد.
