به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز چهارشنبه 9 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت مکان رویداد مدرسه «شجره طیبه» اظهار کرد: مدرسه شجره طیبه میناب، یادآور یکی از تلخ‌ترین وقایع دوران جنگ تحمیلی است؛ واقعه‌ای که در آن ۱۶۸ نفر از کودکان و هم‌وطنان بی‌گناه به شهادت رسیدند و این مکان به نمادی از مظلومیت، ایثار و پایداری مردم منطقه تبدیل شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه این مدرسه علاوه بر جایگاه تاریخی، از منظر هویتی و اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: ثبت ملی این اثر، در واقع ثبت بخشی از حافظه تاریخی و جمعی مردم استان هرمزگان و شهرستان میناب است؛ حافظه‌ای که روایتگر رنج‌ها، مقاومت‌ها و ایستادگی مردم این سرزمین در مقاطع حساس تاریخ معاصر کشور است.

او اظهار کرد: مکان‌ ـ رویداد تاریخی از جمله مهم‌ترین مصادیق میراث فرهنگی هستند که علاوه بر ارزش‌های کالبدی و معماری، حامل روایت‌های تاریخی و فرهنگی یک جامعه محسوب می‌شوند. از این رو ثبت و حفاظت از این‌گونه مکان‌ها می‌تواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم هویتی و تاریخی به نسل‌های آینده ایفا کند.

شهرزاد با تأکید بر اینکه ثبت ملی مدرسه شجره طیبه گامی مهم در راستای حفاظت و صیانت از این مکان تاریخی است، تصریح کرد: رونمایی از لوح ثبت ملی این اثر نه‌تنها اقدامی در راستای معرفی و پاسداشت این مکان رویداد است، بلکه یادآور مسئولیت همگانی در حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور نیز به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: معرفی و ثبت چنین مکان‌هایی می‌تواند در تقویت هویت تاریخی و فرهنگی جامعه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به وقایع مهم تاریخی و همچنین توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی در استان هرمزگان نقش مؤثری ایفا کند.

