به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی «میراث فرهنگی و تاب‌آوری اجتماعی با نگاهی به تمدن خلیج فارس» در چارچوب سلسله برنامه‌هایی با محوریت «تاب‌آوری اجتماعی و میراث فرهنگی» شکل گرفته و هدف آن بررسی نقش میراث‌فرهنگی در تقویت همبستگی، هویت اجتماعی و پایداری جوامع محلی است.

در این نشست، سپهر زارعی معاون میراث‌فرهنگی هرمزگان با تأکید بر اهمیت میراث‌فرهنگی در افزایش انسجام و تاب‌آوری اجتماعی، به جایگاه تمدن دیرینه خلیج فارس در شکل‌گیری فرهنگ و سبک زندگی جوامع ساحلی اشاره کرد.

او میراث فرهنگی را یکی از عوامل اثرگذار بر توان جامعه در مواجهه با چالش‌ها دانست و بر ضرورت پاسداشت، معرفی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده تأکید کرد.

زارعی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای مرتبط با میراث فرهنگی، پویایی بیشتر موزه خلیج فارس در نبرد روایت‌ها، افزایش سازمان‌های مردم‌نهاد حافظان و دوستداران میراث، تدوین تقویم سالانه برنامه‌های میراث‌فرهنگی و توجه به نقش ملی این موزه در روزهای حساس و بحرانی کشور تأکید کرد.

در ادامه نشست نیز فعالان فرهنگی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره بازخوانی جایگاه تمدن خلیج فارس و نقش آن در تقویت تاب‌آوری اجتماعی مطرح کردند.

